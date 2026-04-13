Nace 'Alumni Generación Copper', una alianza por la excelencia académica y el futuro de la provincia de Huelva

Presentación en la Diputación de Huelva de 'Alumni Generación Copper'. - FUNDACIÓN ATLANTIC COPPER

HUELVA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha acogido este lunes la presentación del proyecto 'Alumni Generación Copper', una iniciativa promovida por Fundación Atlantic Cooper, en colaboración con la Universidad de Huelva, la Diputación de Huelva y la Asociación de Antiguos Alumnos 3 de Marzo de la UHU, que nace con el objetivo de crear comunidad, compartir experiencias y conectar el talento de quienes han sido becados por la entidad y de quienes han realizado prácticas en la empresa desde su constitución.

Según han indicado tanto la institución provincial como la fundación en una nota de prensa, el acto de reconocimiento tendrá lugar el próximo 29 de abril, a las 19,00 horas, en el Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva, donde se dará la bienvenida a una nueva comunidad de estudiantes y egresados vinculados por la excelencia académica y el compromiso con su provincia.

En la presentación han participado la diputada de Cultura, Gracia Baquero; la directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez; la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Huelva, María Dolores Guzmán; el Jefe de Gestión del Talento y Coordinador de Desarrollo de Personas en Atlantic Copper, Sebastián Prieto; la directora de Participación y Representación Estudiantil de la UHU, María Jesús Rojas; y el presidente de Alumni 3 de Marzo, Antonio José Redondo.

Durante su intervención, Gracia Baquero ha destacado que esta iniciativa "nace de la colaboración y del compromiso" con algo que une "a todos", que es "el futuro de los jóvenes". La diputada ha subrayado que para la institución provincial "es un enorme orgullo formar parte de un proyecto que pone en valor algo tan importante como el talento, el esfuerzo y la superación de nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestra provincia".

Baquero ha señalado además que "no solo se trata de becas, sino de oportunidades reales, de puertas que se abren, de sueños que empiezan a tomar forma y de vidas que cambian gracias al compromiso de entidades que creen en la educación como motor de desarrollo personal y de desarrollo para Huelva".

Asimismo, ha trasladado su enhorabuena al alumnado reconocido, del que ha dicho que representa "la mejor prueba de que, cuando hay apoyo y compromiso, el talento siempre encuentra su camino".

Por su parte, Ángeles Sánchez ha explicado que la Fundación Atlantic Copper nació en 2009 con el propósito de "apoyar la educación, el talento y el esfuerzo en la provincia de Huelva", prestando especial atención a aquellos estudiantes que pudieran encontrar dificultades económicas para continuar con su formación.

En este sentido, ha valorado la creación de esta nueva comunidad como "un motivo de celebración y un paso más en el compromiso compartido con la juventud onubense". La directora de la Fundación ha detallado que Alumni Generación Copper parte ya con más de 1.700 miembros, correspondientes al conjunto de estudiantes beneficiarios registrados desde el inicio del programa de becas y estudiantes en prácticas que han pasado por la empresa.

"Lo que une a todos ellos es formar parte de una misma generación, porque han podido completar sus estudios gracias al respaldo de la Fundación Atlantic Copper y, por ello, queremos crear un puente entre la Universidad y el futuro profesional de cada uno", ha señalado.

Sánchez ha explicado que el objetivo principal de esta red es crear "una comunidad y un espacio de encuentro donde reflexionar sobre distintos temas, compartir experiencias y generar inspiración". Para ello, se impulsarán actividades como conferencias motivadoras, testimonios de antiguos becados que hoy son referentes en distintos ámbitos profesionales y encuentros orientados a fortalecer los lazos entre sus integrantes.

Asimismo, ha apuntado que la evolución futura del proyecto se irá adaptando a las necesidades de sus miembros. En relación con posibles nuevas líneas de apoyo al talento o ayudas al posgrado, ha indicado que se estudiarán dentro de los programas ya existentes y en función de las demandas que plantee la propia comunidad.

Por su parte, Antonio José Redondo ha puesto el acento en la importancia del sentimiento de pertenencia entre el alumnado y sus egresados, recordando que la Universidad de Huelva cuenta con más de 30.000 antiguos alumnos repartidos por todo el mundo. "No hay mejor embajador para una universidad que sus antiguos alumnos", ha afirmado, destacando que este proyecto permitirá integrar a una nueva generación dentro de la red Alumni de la institución académica.

Finalmente, María Dolores Guzmán ha asegurado que la Universidad de Huelva "está encantada de abrir sus puertas a este nuevo proyecto" y ha incidido en que la universidad "no solo forma, sino que acompaña, conecta, genera transferencia y permanece en la trayectoria de nuestros estudiantes y egresados".

CREAR COMUNIDAD

Desde su constitución en 2009, la Fundación Atlantic Copper ha acompañado a centenares de estudiantes onubenses a través de becas universitarias e internacionales. Sumadas a las personas que han pasado por los programas de prácticas en Atlantic Copper, esta red puede alcanzar a más de 1.700 personas llamadas ahora a formar parte activa de Alumni Generación Copper.

"Atlantic Copper es una empresa que sitúa a las personas en el centro de su estrategia, que cree y apuesta por el valor de escuchar, aprender y crecer con el talento individual y colectivo. Desde la Fundación, compartimos esa filosofía y queremos fomentar esos espacios de diálogo y encuentro", ha señalado Ángeles Sánchez Cueca, directora de la Fundación Atlantic Copper.

Al respecto, ha incidido en que con esta iniciativa se da "un paso más" para "impulsar entornos que beneficien a la sociedad, promoviendo y fomentando la reflexión, el aprendizaje compartido y la conexión entre las personas que forman parte de la trayectoria de nuestra Fundación".

"Un proyecto que confiamos será un éxito gracias a la implicación de nuestros colaboradores, a quienes agradecemos profundamente su apoyo para la puesta en marcha", ha añadido.

Para el coordinador de Desarrollo de Personas y Adquisición y Gestión del Talento en Atlantic Copper, Sebastián Prieto, "desde las empresas existe el compromiso y la necesidad de cultivar y desarrollar el talento". "Iniciativas como esta nos permiten conectar capacidades, generar sinergias y crear valor compartido en beneficio de todos los agentes implicados", ha agregado.

La Fundación Atlantic Copper tiene como objetivo que este primer encuentro marque el inicio de una cita anual, pensada para que las nuevas generaciones de personas becadas o en prácticas encuentren referentes cercanos, aprendan de experiencias reales y cuenten con orientación y acompañamiento en sus primeros pasos profesionales. Una comunidad en la que "cada historia suma" y en la que el talento compartido "se convierte en motor de progreso colectivo".