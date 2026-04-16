Organizan para este jueves la quinta batida de búsqueda del desaparecido en Aljaraque (Huelva)

Batida de búsqueda el pasado martes del hombre desaparecido desde el pasado viernes en Aljaraque (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE

ALJARQUE (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

Familiares Manuel Valle, el hombre de 79 años desaparecido desde el pasado viernes en Aljaraque (Huelva) han organizado una nueva batida --la quinta desde el inicio de la búsqueda-- a las 16,00 horas de este jueves que volverá a tener salida desde el edificio de Urbanismo de Corrales --conocido como la antigua estación--, para dar con su paradero.

Según han indicado desde la Policía Local de Aljaraque, se solicita que los que acudan a la búsqueda no vayan con niños o mascotas, así como que no acudan personas en riesgo. Asimismo, aconsejan llevar el móvil cargado, agua y calzado cómodo y se irá en grupo, nunca solo. De la misma manera, se solicita a quién pueda encontrar alguna pista que no toque nada y llame inmediatamente al 061 o al 112.

La Guardia Civil también ha indicado que este jueves se ha continuado con el dispositivo de búsqueda de este hombre y que, por parte del Instituto Armado se participa con patrulla territoriales (Seguridad Ciudadana).

En las batidas, según indicó el alcalde de Aljaraque el pasado martes, en atención a los medios, están participando entre 50 y 80 personas "cada vez que se convoca". Ese mismo día se realizó la tercera batida, que contó con unas 70 personas, que se sumaron a las labores de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y equipos de Protección Civil de Huelva, Palos, Aljaraque, Moguer, Lepe, Gibraleón y Punta Umbría, el dispositivo contó por la mañana con el equipo Pegaso de la Guardia Civil, toda vez que este miércoles se llevó a cabo la cuarta.

A la batida del martes se sumó un dron de la Policía Local de Aljaraque y estuvieron esperando a la bajada de la marea para rastrear terrenos de marismas, así como inspeccionando de nuevo zonas de abundante vegetación.

El dispositivo de búsqueda y localización fue activado el viernes en el mismo instante que se tuvo constancia de su desaparición y se interpuso la correspondiente denuncia, indicó la Guardia Civil.

Asimismo, el domingo los efectivos trabajaron de forma coordinada con patrullas de seguridad ciudadana con el Equipo Pegaso, contando con el uso de los drones que rastrean desde el aire, y además de la colaboración de Policía Local de Aljaraque para dar con su paradero.

Este lunes el dispositivo contó también con agentes de Seguridad Ciudadana, del Equipo Pegaso, Servicio Aéreo, Servicio Marítimo y Servicio Cinológico, así como también contó con agentes de Policía Local de Aljaraque y voluntarios.

Por su parte, la Policía Local del municipio onubense comunicó a través de sus cuentas en redes sociales que Manuel Valle tiene 79 años, mide 1,65 metros, aproximadamente, y vestía chaqueta oscura y vaqueros azules.

El hermano del desaparecido indicó a los medios este martes que Manuel "por las mañanas estaba bien, lúcido, perfecto, pero por las tardes, tenía ciertas cosillas raras" y "se venía al departamento de Urbanismo porque decía que tenía un coche en Gibraleón, y se iba otra vez para su casa" pero que "nunca había desaparecido".

Asimismo, señaló que "la preocupación va en aumento" porque no saben "lo que ha podido ocurrir" y la "incertidumbre" con la que la familia está abordando esta desaparición, y agradeció el trabajo de la Guardia Civil y la Policía Local de Aljaraque, que trabajan en su búsqueda desde el primero momento, así como la del Ayuntamiento y de los vecinos del término municipal de Aljaraque, amigos y voluntarios que están participando en la búsqueda.