El Plan Hebe Mobility de la Diputación de Huelva facilita que 24 estudiantes de FP realicen prácticas en Europa

Nueva edición del Plan HEBE Mobility con la salida de un total de 24 estudiantes de Formación Profesional de la provincia de Huelva que harán prácticas en Europa. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos de la Diputación de Huelva ha dado inicio a una nueva edición del Plan HEBE Mobility con la salida de un total de 24 estudiantes de Formación Profesional de la provincia, que realizarán prácticas en empresas europeas en el marco del programa Erasmus+. Esta iniciativa forma parte del compromiso de la institución provincial con la mejora de la empleabilidad juvenil y la internacionalización de la formación.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el alumnado participante procede de seis institutos de la provincia que forman parte del consorcio liderado por la Diputación: el IES Don Bosco de Valverde del Camino, el IES Saltés de Punta Umbría, el IES Rafael Reyes de Cartaya, el IES Cuenca Minera de Minas de Riotinto, el IES Padre Miravent de Isla Cristina y el IES Vázquez Díaz de Nerva.

Así, los estudiantes desarrollarán sus prácticas en distintas ciudades de Italia, concretamente en Cagliari, Alghero, Viterbo y Avezzano, donde se incorporarán a empresas relacionadas con sus especialidades formativas. Esta semana han participado en una reunión informativa en la que la jefa de Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos de la Diputación, Esther García Vidal, junto a técnicas del proyecto, les han informado sobre todos los detalles relacionados con el viaje y con su estancia en estas ciudades italianas.

Las salidas se realizarán en dos turnos: un primer grupo viajará el 22 de marzo con regreso previsto el 21 de mayo, mientras que el segundo grupo partirá el 29 de marzo y regresará el 28 de mayo.

El alumnado cursa ciclos formativos de grado superior en distintas ramas profesionales, entre ellas actividades comerciales, instalaciones eléctricas y automáticas, producción agropecuaria, mantenimiento de maquinaria naval, cuidados de enfermería, atención a personas en situación de dependencia, cocina y gastronomía o soldadura y calderería.

El programa Hebe Mobility, coordinado por la Diputación de Huelva en el marco del programa Erasmus+, tiene como objetivo fomentar la internacionalización del sistema educativo provincial y mejorar la empleabilidad de los jóvenes mediante experiencias profesionales en entornos multiculturales.

La iniciativa se gestiona a través de un Consorcio de Movilidad, integrado por centros educativos de la provincia que imparten ciclos formativos de grado medio y por la Diputación, que actúa como entidad coordinadora. De esta forma, la institución provincial refuerza su compromiso con la formación, el desarrollo personal y la igualdad de oportunidades para la juventud onubense, al tiempo que contribuye al propósito europeo de construir una Europa más social, inclusiva y cohesionada.