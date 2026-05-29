El Pleno de Huelva muestra su apoyo a la Guardia Civil y pide al Gobierno más medios en la lucha contra el narcotráfico

Pleno ordinario correspondiente al mes del mayo del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha mostrado este viernes su apoyo a la Guardia Civil en su labor de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la provincia de Huelva, tras las trágicas muertes de los agentes Germán y Jerónimo en acto de servicio en un operativo en la costa onubense hace unas semanas.

En sendas mociones presentadas por el equipo de Gobierno del PP y por Vox se ha pedido al Gobierno la mejora de los medios, la reforma del código penal para endurecer las penas, el cambio de los protocolos de actuación así como la declaración de su labor como profesión de riesgo. Las propuestas han contado con los votos favorables del equipo de Gobierno, de Vox, del PSOE, del concejal no adscrito, así como la abstención del Grupo Mixto (Con Andalucía), según ha indicado el Consistorio en una nota.

El portavoz del equipo de Gobierno y primer teniente de alcalde, Felipe Arias, ha señalado que el narcotráfico "se ha convertido en uno de los principales problemas de seguridad de la provincia como consecuencia de la inacción del Gobierno central: la proliferación de narcolanchas, los desembarcos de droga en las costas, los tiroteos y la sensación de impunidad son el resultado directo de años de falta de inversión en efectivos, de un sistema penal que desprotege a los agentes y del desmantelamiento de operativos eficaces como OCON-Sur".

En el mismo sentido se ha pronunciado la viceportavoz de Vox y ponente de su moción, María López, quien calificó como "reivindicación justa y derecho", ya que considera que "no se está pidiendo nada que pueda objetarse en estas proposiciones".

Con el voto favorable del equipo de Gobierno y la abstención del resto de formaciones, también ha sido aprobada la modificación presupuestaria "que permitirá reinvertir en mejoras para la capital" más de 13 millones de euros del remanente positivo "fruto de la buena gestión económica municipal", ha manifestado el Ayuntamiento.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Economía, Francisco Muñoz, ha destacado que "se trata del fruto del trabajo bien hecho, del resultado de una gestión eficaz que permite mejorar la calidad de vida de los onubenses". "Este remanente no aparece por casualidad, sino que es consecuencia de una liquidación positiva, de una gestión económica ordenada y de un Ayuntamiento que hoy goza de salud financiera suficiente para atender nuevas necesidades sin poner en riesgo el equilibrio general de sus cuentas".

El Pleno ha respaldado la moción del equipo de Gobierno contra el acuerdo presupuestario en Cataluña, calificado por el portavoz Felipe Arias como "un agravio injustificable con Huelva". La propuesta cuestiona "que se destinen 7.700 millones de euros a inversiones en infraestructuras catalanes a cambio de apoyos parlamentarios, mientras la provincia onubense acumula históricos atrasos en proyectos como la alta velocidad, la presa de Alcolea o el tercer carril de la A-49".

El ponente de la moción ha defendido que "la inversión en infraestructuras no puede ni debe ser una moneda de cambio político: debe responder a criterios objetivos de necesidad, rentabilidad social, cohesión territorial y corrección de desequilibrios históricos".

El Pleno también ha aprobado de forma definitiva la ordenanza reguladora de la pirotecnia, "cuyas ventajas ya han sido visibles en las recientes salidas de las hermandades del Rocío". Junto a esto, también el Reglamento de la Junta Local de la Protección y el Plan de Seguridad y Salvamento de la Playa Paraje Natural Marismas del Odiel.

MOCIONES DE LA OPOSICIÓN

El Pleno ha aprobado la moción presentada por el PSOE sobre la mejora de la climatización de los centros educativos y el cumplimiento íntegro de la Ley 1/2020 con los votos a favor de todos los grupos menos el Popular. Por unanimidad de los presentes se ha respaldado la propuesta de Vox para la instalación de sombra en los parques infantiles de la capital.

Con el voto favorable de todos los asistentes ha salido adelante la propuesta del Grupo Mixto para trabajar en un estudio sobre la implantación de una línea o red de microbuses urbanos.

DESPEDIDA DE JOSÉ MANUEL MORENO

El Pleno ha vivido la despedida de José Manuel Moreno de la corporación. El hasta hoy concejal de Seguridad Ciudadana ha dirigido a la corporación para "agradecer a todos los que forman este Ayuntamiento, a los funcionarios y técnicos, los compañeros del equipo de Gobierno y a la alcaldesa por su confianza, por su trabajo durante estos tres años apasionantes". Moreno ha dicho que seguirá "trabajando por Huelva desde otra esfera". "Ha sido una decisión difícil pero necesaria, pero quiero dejar claro que estaré siempre al lado de este equipo de Gobierno y su proyecto", ha añadido.

La alcaldesa, Pilar Miranda, le ha dedicado unas emotivas palabras de despedida "a un magnífico concejal, un gran compañero y una persona a la que todos los aquí presentes admiramos como profesional y queremos como persona". "Puedes sentirte muy orgulloso de tu labor durante estos tres años, tanto con el trabajo realizado en Servicios Sociales como en este último año en Seguridad Ciudadana. Muchas gracias por tu trabajo, tu dedicación, tu compromiso con los onubenses y por compartir con nosotros cada día de este intenso trabajo por Huelva", ha concluido Miranda.

La reestructuración del equipo se resolverá con la incorporación de Antonio Jesús Rodríguez Garrido, Toni Garrido, quien tomará posesión de su acta de concejal en los próximos días. El reparto de competencias quedará como sigue: Alfonso Castro asumirá la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Presidencia, mientras que Toni Garrido se hará cargo de la Concejalía de Juventud, Educación y Atención al Ciudadano.