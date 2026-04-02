El presidente de la Diputación de Huelva realiza la tradicional ofrenda floral a la Hermandad de los Judíos

Ofrenda floral de la Diputación de Huelva a la Hermandad de los Judíos. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha realizado este Jueves Santo la tradicional ofrenda floral a la Hermandad de Los Judíos, de la que la institución provincial es Hermana Mayor honoraria desde 1922.

De esta manera, en la mañana previa a su salida procesional, el hermano mayor de la Hermandad, David Bustamante, ha recibido al presidente de la Diputación, institución que tiene una especial vinculación con esta cofradía que se remonta a 1863, cuando la Diputación compró el convento y la iglesia de La Merced, actual Catedral de Huelva y sede canónica de la Hermandad, según se detalla en una nota de la institución provincial.

También es propiedad de la Diputación el Cristo de Jerusalén y Buen Viaje, titular de la cofradía, una talla anónima del siglo XVI considerada una de las imágenes más antiguas de cuantas procesionan en la Semana Santa de Huelva y una de las pocas anteriores a la Guerra Civil que se conservan.

Igualmente, en el paso de palio de la Hermandad está bordado el escudo de la Diputación de Huelva. Durante la ofrenda floral, el presidente de la institución provincial, acompañado del diputado José Carlos Roda, ha deseado una buena estación de penitencia a la cofradía y ha podido contemplar algunos de los detalles que mostrará la hermandad en su salida procesional.

Bustamante ha explicado que la hermandad está inmersa "en un proyecto muy ilusionante y a más largo plazo como es la recuperación total del paso del Cristo del Buen Viaje". El proyecto diseñado por Javier Sánchez de los Reyes supone la recuperación de la canastilla --perdida en la Guerra Civil-- y la inclusión de dos nuevos candelabros a los costeros, aumentando además la altura de los existentes y reforzando los respiraderos.

"Es precisamente la fase que ha concluido para este Jueves Santo. El interior --la parihuela-- es nuevo, así como la consolidación de los respiraderos, que estaban en un estado preocupante, ya que eran muy frágiles y el propio efecto del tiempo aconsejaban una actuación inmediata", ha detallado.

En el Jueves Santo, la Virgen de los Dolores se presenta en su paso de palio revestida con la saya azul, pieza que fuera estrenada con motivo de la imposición de la Medalla de la Ciudad. Estrena igualmente tocado de Duquesa del siglo XVIII.

Entre las preseas que luce la Santísima Virgen destacan la cruz pectoral del obispo de Huelva, Santiago Gómez, ofrendada a la Virgen como testimonio de devoción, así como el anillo que el Cabildo Catedralicio regaló a la Virgen "en señal de gratitud por la estrecha y fraterna relación que mantienen ambas instituciones".

A nivel musical, la hermandad estrena tres marchas, entre las que figura 'Cristo del Buen Viaje', donación de unos hermanos, dedicaba a la hermandad en memoria de Pedro Cintado Velo, obra de Abel Moreno, quien dirigió su estreno hace pocas semanas en la Catedral.

Las otras marchas son 'Sangre del Padre', de Sergio Carrasco y estrenada en el tradicional concierto de la Agrupación musical Santa cruz en la Catedral. Y 'El Esclavo', de Manuel del Castillo, una marcha de 1918 recuperada para la hermandad y que a día de hoy es la más antigua documentada de la ciudad, según explican desde la Diputación.