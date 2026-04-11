PSOE de Almonte defiende su "presión y reivindicación constante" sobre el asfaltado provisional de la A-483 - PSOE

HUELVA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Almonte ha asegurado este sábado que las obras de asfaltado provisional que se están ejecutando en la carretera A-483 "no son fruto de la casualidad, sino del trabajo constante y de la presión institucional y social que los socialistas llevamos realizando para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas".

En esta línea, el Grupo Socialista ha incidido en "que llevamos meses denunciando el estado inaceptable y peligroso de esta vía, fundamental para la conexión de Almonte, El Rocío y Matalascañas".

En un comunicado, ha recordado que en octubre de 2025 presentó en el pleno municipal una moción para exigir a la Junta una reparación urgente de la A-483, así como la ejecución del tercer carril comprometido y, mientras tanto, un asfaltado provisional que asegurara la viabilidad del tráfico mientras se desarrollaban las obras.

"Llevamos demasiado tiempo advirtiendo del estado crítico de la carretera y reclamando un asfaltado provisional que evitara accidentes y daños materiales que se han convertido en el día a día de quienes transitan por esta vía", han indicado.

Además, el PSOE impulsó una petición de comparecencia en el Parlamento de Andalucía para que la consejera de Fomento explicara qué medidas pensaba adoptar ante el deterioro de la carretera. A ello se suman "las reivindicaciones públicas realizadas de manera continuada, visitas a la carretera para comprobar su estado, así como las denuncias de los propios ciudadanos que cada día ponen en riesgo su seguridad para acudir a sus puestos de trabajo", según la nota.

"El tiempo nos ha dado la razón. Después de meses de abandono, de accidentes, de averías y de poner en riesgo la vida de nuestros vecinos y vecinas, ahora la Junta actúa. Y lo hace porque el Partido Socialista ha estado donde tenía que estar, defendiendo los intereses de Almonte", han señalado.

Por ello, los socialistas han tachado de "tomadura de pelo" que el ayuntamiento haya celebrado recientemente en redes sociales el inicio del asfaltado provisional, "cuando el alcalde no ha sido capaz de exigir con firmeza a la Junta una solución urgente". "Si hoy se está interviniendo en la A-483 es porque el PSOE de Almonte ha insistido, ha trabajado y ha llevado este asunto a todas las instituciones competentes", ha señalado.