PSOE-A reclama a Moreno medidas propias y que sus diputados apoyen en el Congreso los decretos de ayudas ante la guerra

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz parlamentaria, María Márquez, este lunes en Huelva antes de su visita a la empresa Atlantic Copper. - PSOE DE ANDALUCÍA

HUELVA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz socialista en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, ha reclamado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a que los diputados andaluces del Grupo Popular en el Congreso apoyen la convalidación de los decretos-leyes 7/2026 y 8/2026 que aprobó el Consejo de Ministros el viernes y que suponen el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio y de medidas en el alquiler.

"Le pedimos a Moreno Bonilla que le traslade a los diputados andaluces que voten que sí porque no tendría sentido que votaran que no", ha afirmado Márquez, en declaraciones a los medios de comunicación en Huelva antes de visitar las instalaciones de Atlantic Copper.

De igual forma la dirigente socialista ha reclamado al presidente andaluz que "se ponga a trabajar", por cuanto le ha demandado que "ya está bien de tanta foto, de tanta pose" al esgrimir que en su condición de máximo responsable del Gobierno andaluz se le exige "poner encima de la mesa soluciones a los problemas de los andaluces", por cuanto ha apelado la necesidad de contrarrestar "el aumento de los precios por culpa de la guerra ilegal de Trump".

María Márquez se ha preguntado de forma retórica si el Partido Popular "está en contra de que la gente pague menos cuando va a echar gasolina" o que suceda así con la factura de la luz o a que "la gente tenga congelado el precio del alquiler cuando se desbordan los precios", antes de augurar que un voto negativo de este partido en el Congreso supondría "una falta de respeto a la ciudadanía que quiere medidas serias que le ayuden directamente".

Frente a esa contribución ha considerado la número dos del PSOE andaluz que el Gobierno andaluz "está siempre en la confrontación política con el Gobierno de España, con el presidente Sánchez y contra María Jesús Montero".

Ha reivindicado que "cuando hay un problema el Gobierno de España ha actuado de manera inmediata, urgente", por lo que se ha remitido en ese sentido a la aprobación de los dos decretos-leyes, por lo que ha advertido en su paralelismo que "no se ha producido un Consejo de Gobierno extraordinario como sí se ha producido un Consejo de Ministros para aprobar un paquete de medidas".

Ha inferido entonces que "Moreno Bonilla está todo el rato en la confrontación política con el Gobierno de España, pero no en las soluciones que necesitamos los andaluces".

La vicesecretaria general del PSOE andaluz y portavoz parlamentaria ha subrayado que las medidas acordadas por el Gobierno suponen "5.000 millones de euros que se han puesto a disposición de 3.000 empresas en España y 20.000 hogares en nuestro país", medidas que han situado en la decisión del presidente del Gobierno de "levantar la bandera de la paz en el mundo, totalmente en contra de la guerra ilegal que ha impulsado el presidente Trump", y de la que ha subrayado que "sus consecuencias estaban claras que iban a llegar para los bolsillos de los españoles".

"El Gobierno de España siempre está en lo importante, en lo que le preocupa a la gente, en lo que habla la gente cuando cierra la puerta de su casa y se preocupa por su economía", ha sostenido María Márquez, mientras ha señalado la contribución sobre las economías domésticas de medidas como la bajada de IVA del combustible, del que ha señalado que supone "una reducción de casi de 30 céntimos el litro en quien va a echar gasolina todos los días".