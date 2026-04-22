Puebla de Guzmán (Huelva) se prepara para la romería de la Virgen de la Peña con "tradición, memoria, convivencia y fe"

Presentación de la Romería de la Peña de la Puebla de Guzmán enla Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Puebla de Guzmán (Huelva) vive la cuenta atrás de la romería de la Virgen de la Peña, con casi seis siglos de historia, que comienza el próximo sábado, 25 de abril. Una de las romerías más antiguas y singulares de Andalucía, que según ha descrito el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, "tiene un alma que sigue muy viva gracias a todo un pueblo, una de esas tradiciones que definen a nuestra provincia, una tierra de devociones auténticas, de celebraciones que se viven desde dentro".

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el presidente ha asegurado que quién se acerque al Cerro del Águila estos días, "va a encontrar mucho más que una romería, va a encontrar tradición, convivencia, emoción y un pueblo generoso, acogedor y profundamente orgulloso de lo suyo".

Toscano ha señalado que algo que hace "única" a esta romería es el caballo, ya que Puebla de Guzmán es "uno de los lugares donde esa tradición ecuestre se vive con más intensidad y eso se siente en cada instante de la romería".

Asimismo ha agradecido a la hermandad, al Ayuntamiento y a todo el pueblo de Puebla de Guzmán "por conservar con tanto mimo esta romería única y que estos días vuelvan a ser, como cada año, un reflejo de lo mejor que somos como provincia".

Por su parte, el alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán, ha señalado que la romería condensa toda la vida de los puebleños y puebleñas, "no solo la convivencia, que ya sería suficiente, el respeto a las tradiciones, el respeto a la memoria y, sobre todo, se concentra todo lo que son los anhelos y hasta sueños". Eso es la romería de la Virgen de la Peña, que brinda una de las imágenes más impactantes que se puedan encontrar en esta provincia y fuera de ella, que es la caballería, el atavismo que se luce en la romería, la devoción, la fe mariana que se profesa a la Virgen de la Peña", ha añadido.

El alcalde ha invitado a toda la ciudadanía a contemplar "una de las manifestaciones religiosas, culturales, llenas de tradición, de convivencia, de alegría y de acogimiento". "Una romería que es nuestro orgullo, es nuestro sentimiento, todo aquello que nos legaron nuestros antepasados y que estamos obligados a depositar de la mejor manera en manos de las generaciones futuras, pero sobre todo en nuestra identidad", ha apuntado.

A escasas 48 horas de comenzar la romería, el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de la Peña, Francisco Javier Ramos, se ha referido al lema de la Salve, que "das de comer al hambriento", y desde ha asegurado que "quien necesite llenar su alma, en estos cuatro días, va a quedar completamente saciado".

"Tradición, legado y futuro" están, a su juicio, "perfectamente reflejados" en el cartel, obra de Chema Riquelme, ya que se puede ver "cómo se cierra el círculo en torno a la Santísima Virgen, es una forma muy personal y muy distinta de sentir la fe; de respetar los actos religiosos y saber disfrutarlo después con alegría y con jolgorio". De la caballería ha afirmado que es también "una forma de respeto y devoción a la Virgen, es una procesión a caballo hacia el santuario".

El autor del cartel, Chema Riquelme, ha señalado que para él ha sido "un honor y también ha sido un reto", pero "se pone uno delante de la obra y va saliendo sola". "Y la verdad es que tenía la idea muy clara y parece que las cosas de la Virgen vienen así", ha indicado.

"En noviembre escuché a los tamboriles en la calle y me encuentro a los danzadores y a esta niña --la que sale en el cartel--, que se llama Miriam, me puse a hacer fotos con el móvil y me puse a buscar ese sentimiento", ha detallado.

El resultado es una obra de gran formato --realizada con acrílico, óleo, spray y aerografía. El cuadro es una sección áurea, "una composición dinámica donde un cuadrado se une en unas líneas y esos puntos son los más importantes, que son la parte que va detrás de la obra y es como un círculo cerrado". La Virgen, la devoción, la parte más festiva, "pero todo con su historia, con esos tonos también en sepia, esos niños que rezan a la Virgen".

"Ella mira la tradición, mira a los niños. Entonces es ese círculo cerrado, algo perfecto que solo Ella, su tradición y la Puebla de Guzmán podían vivir", ha abundado.

La presentación del cartel y la revista ha contado con la asistencia de una de las mayordomas, Agustina Torrescusa, así como de los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Virgen de la Peña.