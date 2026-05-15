Rechazan en Pleno la ordenanza reguladora de la zona ORA de Matalascañas el mismo día que se implanta

Archivo - Estacionamientos en Matalascañas. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha rechazado este viernes, con los votos en contra de los concejales no adscritos, Mesa de Convergencia, PSOE y Vox, la ordenanza reguladora de la zona ORA de Matalascañas.

Se da la circunstancia que el Ayuntamiento de Almonte ha rechazado la ordenzan en la misma jornada en la que se ha iniciado la misma, según ha adelantado Huelva24.

En este sentido, la concejal Victoria Cáceres ha explicado que con esta ordenanza se debate "más que un sistema de estacionamiento regulado", es "si se quiere una Matalascañas moderna, ordenada, accesible y preparada para el futuro o seguir instalados en la inamovilidad y en el caos circulatorio que durante años ha existido en Matalascañas".

Asimismo, ha asegurado que el procedimiento "se ha desarrollado con todas las garantías legales y administrativas que se han venido exigiendo". "Es más, ha pasado por el Tribunal de Cuentas, ha pasado por muchísimos trámites que han verificado la legalidad. Se ha presentado una empresa, esa empresa ya tiene un contrato firmado con esta Administración y, por tanto, ahora lo que procede es a aprobar esta ordenanza reguladora y, posteriormente, la ordenanza fiscal que pondría el broche a poder regular todas estas calles", ha añadido.

Asimismo, ha insistido en que la implantación de la zona ORA "no es algo improvisado, no es un capricho político, es un procedimiento plenamente ajustado a derecho y conforme a la normativa legal vigente sustentado en la ley de base del régimen local y en la ley de tráfico y seguridad vial".

"Por tanto, quien quiera sembrar dudas respecto a la legalidad del procedimiento está faltando a la verdad. Y lo digo claro, faltando a la verdad. O también intentando generar una alarma de forma bastante irresponsable.

Además, ha insistido en que "no se regula toda Matalascañas", sino "únicamente aquellas zonas que se han determinado más estratégicas y además están diferenciadas por tres zonas en función de la proximidad a la playa".

"Es un sistema lógico, progresivo y perfectamente implantado en municipios de toda España, pero además nos hemos preocupado de que tenga medidas concretas para los ciudadanos de nuestro pueblo, ya que todos los residentes en Matalascañas que tengan su vehículo pagando el impuesto en Almonte, tendrán la bonificación y no pagarán absolutamente nada en ninguna de las tres zonas y todos los residentes en Almonte o en El Rocío con el vehículo verde también la tendrán gratuita".

Por ello, ha insistido en que el Ayuntamiento "no da la espalda a su gente, siempre ha sido una prioridad". "Para nosotros son los primeros y por supuesto tenemos que velar porque Matalascañas tenga un destino turístico de calidad y que siempre sea la mejor playa elegida por todos los ciudadanos".

Además, ha remarcado que con esta zona ORA "no se hipoteca la playa durante 30 años", sino que "hipotecar una playa sería dejarla abandonada" y ha insistido en que es "una de las más económicas de toda Andalucía", porque "no se persigue recaudar a costa de nadie", sino "regular, ordenar y reinvertir en el municipio.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, también ha querido intervenir para "desmentir el argumento de que los de fuera, y ojalá vengan más, pagan todas las cosas". Así, ha explicado en el Pleno con datos para "despejar dudas" que todos los núcleos del municipio "no aportan igual", de hecho El Rocío y Matalascañas "tienen déficit" mientras que "el núcleo solidario que mantiene todos los servicios es el núcleo de Almonte" y "no es el núcleo de Matalascaña como se viene diciendo históricamente".

Por ello, ha esgrimido que con la implantantación de la zona ORA es que "la gente que viene de fuera y ahora dentro de unos días vamos a tener un millón y pico de personas en la aldea, o dentro de unos días vamos a tener 150 o 200 mil personas en Matalascañas, tendrán que contribuir con algo". "Y les estamos pidiendo una contribución mínima".

OPOSICIÓN

Así, el concejal no adscrito Miguel Ángel Jiménez García ha dicho que es "muy fácil", ya que en el Pleno de septiembre del año pasado, "se dijo que primero había que aprobar la ordenanza y luego adjudicar el contrato, y ustedes desoyeron todas las voces". "Y la realidad es que, ocho meses después, aquí estamos. El mismo día que se va a poner en marcha el servicio, sin aprobar la ordenanza. Y se va a poner en marcha con un decreto que nosotros dudamos mucho de su legalidad", ha incidido.

El portavoz de Vox, José Joaquín de la Torre, ha señalado que está a favor de la zona Ora, "pero no toda la playa", por lo que "hay que buscar una solución entre todos para que no se convierta en una losa para el Ayuntamiento", porque "esto va a traer nada más que problemas para el ayuntamiento y para toda la gente".

Por otro lado, el portavoz de Mesa de Convergencia, Manuel Larios González, le ha recriminado al Ayuntamiento que este mismo viernes se "debería poner en marcha" la zona ORA, pero "se han olvidado de lo más importante, la ordenanza regulatoria".

Además, ha espetado que si "están fuera encima de la ley" porque "según el procedimiento, primero hay que aprobar el Pleno la ordenanza", toda vez que ha insistido en "el afán recaudatorio" de la medida porque "se propone una sanción de 80 euros por infracción leve, sin poder bonificarla como establecen todas las zonas ORA".

Por otro lado, el portavoz del PSOE, José Miguel Espina, ha calificado de "despropósito" que "toda la playa sea zona ORA". Así, ha reconocido que hay un pliego de condiciones aprobado en Pleno, pero el "problema empieza cuando se licita", ya que "lo están poniendo en marcha, porque están ustedes cobrando ya el canon por adelantado, es el asfalto, y la ordenanza no está podrían no aprobarse en Pleno".

"Les solicitamos, por favor, que pagaran ustedes el asfalto, hasta que todo estuviera bien aprobado, y entonces tiraran ustedes para adelante con el contrato. Ustedes eligieron la opción de hacerlo todo. Pero es que ya se han cobrado tiques en Matalascañas cuando no se pueden cobrar", ha criticado.