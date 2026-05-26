La Junta confía en "avances" para estabilizar el incendio de Doñana pese a las "dificultades" de la zona

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, se ha mostrado confiado en los avances que el Infoca está realizado para estabilizar "cuanto antes" el incendio que desde el pasado domingo afecta a paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), y dentro del Parque Nacional de Doñana, que se encuentra confinado y que ya tiene un perímetro de más de 300 hectáreas, aunque no todas ellas calcinadas. Además, ha apuntado las "dificultades" por el viento y a "las complicaciones" para poder entrar en la zona.

En una atención a medios durante la presentación del Plan de Derivación de Fisioterapia en el centro de salud Clara Campoamor de Mairena del Aljarafe (Sevilla), el consejero ha explicado que este incendio sigue confinado y actúa "principalmente" sobre los flancos izquierdo y derecho en el eje central, "que prácticamente se ha convertido ya casi en la cola del incendio".

Asimismo, a pregunta de los periodistas, Sanz ha señalado que este incendio "no tiene nada que ver con el de 2017", ya que aquél era "por copa y afectaba a los pinos y a una vegetación muy destacada". "En este caso, primero, está muy acotado y, segundo, el incendio además se va a desarrollar y se va a extender a marisma y a playa. Es decir, no tiene capacidad de las derivaciones y cuando yo les hablo del flanco derecho y el flanco izquierdo, el flanco derecho es marisma y el flanco izquierdo es playa, duna y playa. Con lo cual, la derivación que pudiera extenderse es hacia zona donde incluso terminará perdiéndose el incendio", ha remarcado.

Además, ha detallado que "inicialmente se logró paralizar el avance del incendio, tanto desde la cola como en la cabeza", pero "el incremento del viento previsto ha complicado las dos noches".

No obstante, Sanz se ha mostrado confiado en "el avance" de la extinción del incendio y en los trabajos para "poder estabilizarlo cuanto antes". De hecho, ha indicado que se han incorporado este martes un bulldozer, hasta diez aeronaves --siete helicópteros, de ellos tres pesados, dos semipesados y dos ligeros; dos aviones anfibios pesados y un helicóptero pesado que se incorporará después--.

En este sentido, el consejero ha señalado que "la complicación" ha venido del incremento del viento y también de "las dificultades de poder moverse en una zona de marismas, ya que hay humedales que dificultan la estabilidad de los medios". "Es muy difícil de poder entrar y, por tanto, es un incendio complicado en cuanto a su intervención", ha apostillado.

Sin embargo, el consejero ha felicitado el "gran trabajo" de los 120 profesionales que están trabajando, entre bomberos forestales y técnicos, que están haciendo "un esfuerzo temenario". "Pero les traigo la confianza en que podamos avanzar claramente hacia su futura estabilización. Lo importante es que, al estar confinado, todo el trabajo que se está haciendo y, sobre todo, en cabeza, reforzando un cortafuegos que se ha creado, es evitar que pueda seguir creciendo".

Por otro lado, en cuanto a la extensión del incendio, el consejero es muy cauto a la hora de dar una cifra, ya que, según ha asegurado, "una cosa es el perímetro y otra es lo realmente quemado". No obstante, ha apuntado que el perímetro del fuego habría superado las 300 hectáreas, aunque ha insistido en que "esa no es necesariamente la extensión calcinada".

Por otro parte, Sanz se ha referido a la "coordinación" de la Junta de Andalucía con la lucha contra incendios con 43 medios aéreos. "Hemos invertido mucho en medios aéreos, somos la comunidad autónoma con diferencia, incluso más que el Estado, pero también contamos con la colaboración del Gobierno siempre", ha señalado.

En cuanto a la "intencionalidad" del incendio, el consejero ha reiterado que "todo apunta a que es intencionado" por "las características, por la hora, por el día y la zona, en la que hay varios incendios". "Todo es muy raro y por eso nos lleva no a concluir, sino a interpretar que estemos hablando de un incendio intencionado", ha aducido.

Al respecto, ha subrayado que está trabajando la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, así como los cuerpos de seguridad, la Guardia Civil para "lograr detectar y descubrir, lógicamente, si existieran responsabilidades sobre ello".

A pesar de ello, ha advertido que "si cambiara el viento podría complicar los trabajos", pero según las previsiones de la Junta, "en los próximos días se va a poder seguir trabajando para que el riesgo sea menor y, lógicamente, la clave es dar por estabilizado el incendio cuanto antes".

"Prefiero ser prudente porque el primer día nos dijeron que todas las previsiones meteorológicas eran de 10 kilómetros por hora y terminó siendo de 40-50 km por hora. Claro, cuando ocurren esas cosas tienes que adaptarte y lógicamente la adaptación nos complicó las primeras previsiones que existían", ha dicho.

OTROS INCENDIOS EN ANDALUCÍA

Por otra parte, el consejero ha subrayado que en la jornada de este lunes se realizaron nueve intervenciones por incendios forestales. Así, ya están extinguidos Viator, Níjar (Almería), Andújar (Jaén), Almadén de la Plata (Sevilla) y Aguilar de la Frontera (Córdoba), mientras que el de Adamuz (Córdoba) está controlado y en la madrugada de este martes se ha trabajado en Lupión (Jaén), que también esta extinguido.

Además, sigue activa el de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) donde, según ha explicado el consejero, hay dos grupos de bomberos forestales, un autobomba y un agente medioambiental. Además, el Alcolea del Río (Sevilla), un grupo de bomberos forestales y uno técnico de operaciones. "Son incendios que en estos momentos están activos y que estamos operando en estos momentos, aunque con confianza para avanzar satisfactoriamente".

"Entramos en época decisiva, pero también, gracias a Dios, en Andalucía invertimos mucho en la lucha contra incendios forestales, incrementamos mucho el presupuesto. Tenemos 4.700 profesionales y tenemos 43 medios aéreos. No lo tiene ni el propio Estado, con lo cual, en ese sentido, tenemos que atender múltiples incendios", ha manifestado.

Por todo ello, ha asegurado que "no tienen ni idea" esas voces que aseguran que el Infoca "no tiene medios", ya que "se acaba de cerrar un acuerdo con los sindicatos de mejora de los profesionales".

"Estamos permanentemente invirtiendo e incrementando las inversiones Hemos renovado el 85% de las autobombas. Cuando yo llegué a ser responsable del Plan Infoca, no pasaban ni la ITV los coches, o sea, las autobombas. Hoy hemos renovado el 85%. Por tanto, invertimos permanentemente", ha concluido.