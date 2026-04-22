Rociana del Condado (Huelva) acoge del 18 de abril al 15 de mayo las Fiestas de la Santa Cruz de Arriba

Presentación en la Diputación de Huelva de las Fiestas de la Santa Cruz de Arriba de Rociana del Condado. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha acogido la presentación de las Fiestas en honor a la Santa Cruz de Arriba de Rociana del Condado, que se celebran del 18 de abril al 15 de mayo de 2026, consolidándose como una de las manifestaciones religiosas, culturales y festivas "más arraigadas de la provincia".

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el acto ha contado con la participación de la diputada de Cultura, Gracia Baquero; el autor del cartel anunciador, Chema Riquelme; y los miembros de la Junta de Gobierno de la Santa Cruz de Arriba, María del Socorro de Toro, Pedro Vázquez y Manuel Miguel Soriano.

Durante su intervención, la diputada de Cultura ha destacado el valor de esta celebración como "una de las manifestaciones culturales más auténticas y vivas de Huelva", subrayando que "no solo se presenta un calendario de actos, sino el alma de un pueblo que se une en torno a sus raíces y tradiciones".

Así, Baquero ha señalado que las cruces son "convivencia, herencia compartida y emoción transmitida de generación en generación", poniendo en valor además el cartel anunciador como "la primera emoción que invita a vivir la fiesta y que proyecta su esencia más allá del municipio".

En este sentido, ha agradecido el trabajo de todas las personas implicadas, asegurando que, desde la institución provincial, "seguiremos apoyando estas expresiones culturales que forman parte de nuestra identidad y nuestro futuro". Por su parte, el autor del cartel, Chema Riquelme, ha explicado que la obra nace del "propio sentir de la hermandad y de la riqueza patrimonial y humana que rodea a la fiesta".

"Me lo han puesto fácil, porque cada conversación con ellos era una pincelada más de inspiración", ha afirmado. El artista ha detallado que el cartel combina elementos simbólicos y espirituales, como la composición triangular que evoca la Trinidad o la representación del Niño Jesús en la parte superior, aludiendo a la Resurrección.

Asimismo, ha incorporado guiños a la tradición, como los angelitos inspirados en esculturas de Elías Rodríguez, escenas de la procesión o referencias al obrador de dulces, "todo ello en una obra que busca reflejar tanto la devoción como el carácter festivo de la Cruz".

En representación de la Junta de Gobierno, Manuel Miguel Soriano ha incidido en el "fuerte arraigo" de esta celebración, ya que "hablar de la Cruz de Mayo en Rociana es hablar de un sentimiento profundamente identitario".

Según ha explicado, la fiesta ha evolucionado desde su consolidación en los años 70 hasta su expansión en los 90, viviendo en la actualidad "un momento de gran vitalidad, con una importante implicación de la juventud en todos los ámbitos de la hermandad".

En cuanto a la programación, Pedro Vázquez ha desgranado los principales actos que se desarrollarán a lo largo de varios fines de semana, entre ellos la exaltación y proclamación de la romera mayor, jornadas dedicadas a la juventud y la infancia, la subida de los titulares, el traslado a la parroquia, la función principal y la procesión del día grande, así como el tradicional Romerito y diversas actividades musicales y de convivencia.

"Invitamos a toda la provincia a participar en unas fiestas que son las más importantes de Rociana y en las que todos serán bienvenidos", ha subrayado.

Finalmente, María del Socorro de Toro ha puesto en valor el papel del obrador de dulces vinculado a la hermandad, una iniciativa nacida en 2001 para recaudar fondos y que hoy forma parte de la identidad local. "Nuestros dulces han traspasado fronteras y se elaboran de forma artesanal, con recetas tradicionales que han pasado de generación en generación", ha explicado, destacando especialmente el hornazo de Rociana.

Asimismo, ha hecho especial hincapié en la dimensión social de este proyecto, en el que participan una docena de mujeres que, "además de mantener viva la tradición, convierten el obrador en un espacio de convivencia". "Invitamos a todos a venir, probar nuestros dulces y vivir una fiesta en la que las calles se llenan de color, música y emoción", ha concluido.