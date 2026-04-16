El Rocío (Huelva) se convierte este fin de semana en punto de encuentro para los amantes de la guitarra flamenca

Presentación en la Diputación Provincial de Huelva del el IV Encuentro de Guitarristas. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Con el objetivo de trabajar con la guitarra los recursos más útiles para acompañar sevillanas, rumbas y repertorio festero con soltura, compás y sonido flamenco, la academia on line especializada en la enseñanza de guitarra flamenca, Aprendeguitarra.es, con la colaboración de la Diputación de Huelva, organiza para este fin de semana, en la aldea de El Rocío, el IV Encuentro de Guitarristas.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, tras recorrer Jabugo, Galaroza y Sanlúcar de Barrameda, el Encuentro de Guitarristas vuelve este año a la provincia de Huelva con la participación de una treintena de personas, procedentes de distintos puntos de España e incluso de Alemania.

En este sentido, la diputada de Cultura de la Diputación, Gracia Baquero, ha presentado este evento junto con el CEO y director de Aprendeguitarra.es, Pedro Vázquez. "Una cita que es más que un evento: es un encuentro con nuestras raíces, con nuestra identidad y con una de las expresiones más universales de lo que somos: la guitarra flamenca", ha subrayado la diputada de Cultura, Gracia Baquero, para quien la guitarra "no es solo un instrumento, es emoción, es memoria, es ese hilo invisible que conecta generaciones".

"En cada acorde hay historia, hay pasión y hay una forma muy nuestra de entender la vida. Por eso desde la Diputación de Huelva apostamos firmemente por iniciativas como este Encuentro de Guitarristas, que no solo fomenta el aprendizaje y la excelencia, sino que también crea comunidad, acerca la cultura y mantiene viva una tradición que forma parte de nuestro patrimonio más profundo", ha añadido.

Por ello, celebrar el encuentro en El Rocío "lo hace aún más especial", porque es un lugar "cargado de simbolismo, donde la música y la emoción encuentran siempre un espacio natural para crecer y compartirse". "Estoy convencida de que viviremos unos días únicos, llenos de talento, de convivencia y de amor por la guitarra", ha incidido.

Por su parte, el CEO y director de Aprendeguitarra.es, Pedro Vázquez, ha señalado que los participantes en este IV Encuentro de Guitarristas aprenderán acompañamientos básicos y eficaces para sevillanas, rumbas y otros estilos populares, técnicas flamencas esenciales adaptadas a contextos reales como reuniones, directos y fiestas, construir un repertorio práctico y aplicable para cualquier ocasión, los recursos rítmicos y armónicos para improvisar con seguridad y buen gusto, y la práctica en directo con cante en vivo y orientación personalizada.

Los objetivos del encuentro son "promover y celebrar la riqueza del arte flamenco, facilitar la colaboración y creación de redes, crear una experiencia enriquecedora y única, fomentar el aprendizaje y la mejora de habilidades, así como difundir la cultura flamenca".