La Romería de Piedras Albas abrirá este domingo el calendario romero de la provincia de Huelva

Presentación de la Romería de Piedras Albas. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha acogido este lunes la presentación de la Romería de Nuestra Señora de Piedras Albas, que se celebrará del 5 al 8 de abril en el Prado de Osma y que constituye la primera romería del calendario provincial. Una tradición que comparten los municipios de El Almendro y Villanueva de los Castillejos y que cada año reúne a miles de personas en torno a una de las devociones más arraigadas del Andévalo.

El acto ha contado con la participación del vicepresidente de la Diputación, José Manuel Zamora; la alcaldesa de El Almendro, María Alonso Mora; el alcalde de Villanueva de los Castillejos, Jairo Rodríguez; y los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de Piedras Albas, Antonio Adame y Manuel Rodríguez, acompañados por representantes de cirochos y tamborileros de la hermandad, según ha indicado la Diputación en una nota.

El vicepresidente de la Diputación ha destacado que "aunque estamos en plena Semana Santa se presenta la que es la primera romería que se celebra en la provincia de Huelva, una romería pionera y referente para el resto de hermandades y municipios". Zamora ha subrayado que la romería de Piedras Albas "es mucho más que una celebración festiva, es un acto de identidad, de arraigo y de historia compartida entre dos pueblos que caminan juntos cada año con alegría y profundo respeto a sus tradiciones".

Asimismo, ha reconocido "el trabajo, esfuerzo y dedicación de la Hermandad y de los dos ayuntamientos, fundamentales para que esta romería siga creciendo año tras año", reiterando el apoyo de la institución provincial "no solo a esta romería, sino a todas las manifestaciones culturales que se celebran en la provincia durante los meses de primavera".

Por su parte, la alcaldesa de El Almendro ha agradecido a la Diputación "ceder un año más este espacio" para presentar la romería, "la primera que se celebra en la provincia". Mora ha explicado que la romería dará comienzo el Domingo de Resurrección, con la activación del Plan Romero, destacando la implicación de cuerpos de seguridad, emergencias y voluntariado.

"La romería no sería posible sin el trabajo constante de la hermandad durante todo el año ni sin la colaboración de tantas personas que velan por el buen desarrollo de estos días de convivencia y armonía", ha señalado, invitando a toda la provincia a participar en una celebración "en la que destacan el camino, los cantes, los bailes, las misas y la procesión de la Virgen".

La alcaldesa ha hecho especial hincapié en el día grande de la romería, el martes, con la tradicional toma de los pendones, y ha agradecido el trabajo de la mayordomía de 2026.

El alcalde de Villanueva de los Castillejos ha reiterado el agradecimiento a la Diputación y ha subrayado "la implicación de la hermandad y de los trabajadores municipales para que todo esté preparado y los pueblos luzcan en perfectas condiciones para acoger a los visitantes". Rodríguez ha recordado que los actos comenzaron el pasado fin de semana con el pregón en honor a la Virgen, "muy emotivo y con gran participación de hermandades de la provincia".

Por último, el hermano mayor de la hermandad, Antonio Adame, ha agradecido el respaldo institucional y ha puesto en valor el papel de las nuevas generaciones, destacando la labor de la escuela de cirochos y de la escuela de tamborileros 'Pastor Alonso Gómez' de la hermandad, que contribuyen a mantener vivas las tradiciones.

La Romería de Nuestra Señora de Piedras Albas volverá a convertir estos días el Prado de Osma en epicentro de la convivencia, la devoción y la cultura popular, como símbolo de unión entre El Almendro y Villanueva de los Castillejos.