Sanz califica de "vergüenza" que Marlaska no asistiera al funeral de los dos agentes:"El Gobierno ha perdido el control"

El candidato número uno del PP por la provincia de Cádiz al Parlamento andaluz, Antonio Sanz, en la capilla ardiente de los dos Guardia Civiles fallecidos en acto de servicio este pasado viernes. - María José López - Europa Press

SEVILLA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno del PP por la provincia de Cádiz al Parlamento andaluz, Antonio Sanz, ha calificado de "vergonzosa" la actitud del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del Gobierno de Pedro Sánchez hacia la Guardia Civil y la Policía Nacional, tras no asistir al funeral de los dos agentes fallecidos el pasado viernes en Huelva durante una operación contra el narcotráfico. Además, ha afirmado que la lucha contra el narcotráfico "se le ha ido de las manos al Gobierno" y que "ha perdido el control del Estado de derecho".

En audio remitido a los medios, Sanz ha advertido de que Andalucía "se está viendo afectada a diario por el petaqueo y las narcolanchas", y ha reclamado más medios para combatir el narcotráfico. "Los narcos no pueden campar a sus anchas por las costas andaluzas, hay que poner freno de una vez por todas", ha afirmado.

En este contexto, el dirigente popular ha expresado su "indignación, dolor y rabia" por la muerte de los dos agentes, recordando que "en los últimos dos años han fallecido seis guardias civiles en el marco de la lucha contra el narcotráfico". Asimismo, ha criticado la "falta de sensibilidad" del ministro del Interior, al que acusa de no haber asistido a los funerales ni de haber mostrado su apoyo a las fuerzas de seguridad.

Sanz también ha reprochado que Marlaska calificara el suceso como un accidente laboral, al considerar que se trató de un "asesinato en acto de servicio", ya que los agentes perdieron la vida durante una operación contra el narcotráfico y a consecuencia del impacto de narcolanchas. Además, ha asegurado que el ministro "mintió descaradamente", al tiempo que ha acusado al Gobierno de "faltar al respeto" a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico, al afirmar que "nunca había habido más medios" para combatir este problema.

En este sentido, ha sostenido que el Ejecutivo central "ha abandonado a su suerte" a los agentes de la Guardia Civil y ha afirmado que "nunca antes un Gobierno de España había generado tanto dolor por su inacción y dejación de responsabilidades". A su juicio, el PSOE "ha dejado tirados a los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", al considerar que no cuentan con medios suficientes ni adecuados para combatir el narcotráfico. "Los narcos no pueden seguir campando a sus anchas por las costas andaluzas", ha subrayado.

El candidato número uno del PP por la provincia de Cádiz se ha preguntado "cuántas muertes más son necesarias para que el Gobierno reaccione" ante lo que ha calificado como un problema "gravísimo" en las costas andaluzas, asegurando que la situación "se ha extendido a toda Andalucía".

Al hilo de lo anterior, ha reclamado un refuerzo de medios humanos, técnicos y tecnológicos, así como el aumento de plantillas y la recuperación de una unidad especial contra el narcotráfico que, según ha indicado, fue suprimida por el Gobierno. También ha pedido la creación de grupos especializados en Andalucía, el refuerzo de los servicios marítimos de la Guardia Civil en las comandancias de la comunidad y el reconocimiento de los cuerpos policiales como profesión de riesgo.

Por último, ha criticado la situación de los agentes al señalar que "no pueden trabajar con miedo a las consecuencias de utilizar su arma reglamentaria frente a mafias del narcotráfico" que, según ha afirmado, emplean armamento de guerra. "Así no se puede trabajar ni se protege a quienes nos protegen", ha concluido.