La situación ferroviaria y la Presa de Alcolea serán los temas principales de la Comisión de Infraestructuras de Huelva

La próxima Comisión de Infraestructuras tendrá lugar el próximo 26 de marzo. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva ha convocado la Comisión para el Impulso de las Infraestructuras para el próximo 26 de marzo a las 11,30 horas en el Edificio Puente de La Rábida. Esta cita tiene como objetivo principal "analizar la situación actual y definir las acciones prioritarias para mejorar las infraestructuras de la provincia, especialmente en materia ferroviaria", después del trágico accidente ocurrido en Adamuz que costó la vida a 46 personas, entre ellas 29 residentes en Huelva.

Tal y como ha emitido la institución provincial, el orden del día de esta sesión también incluye la problemática en torno a la Presa de Alcolea, que cobra una destacada dimensión tras el encadenamiento de borrascas invernales y sus posibles efectos sobre el control de la cuenca hídrica provincial.

En concreto, la reunión busca tanto diagnosticar la realidad actual como consensuar las actuaciones urgentes y necesarias que permitan dotar a Huelva de infraestructuras seguras, eficientes y adaptadas a sus necesidades. De especial relevancia es la cuestión ferroviaria, puesto que la provincia lleva años sufriendo deficiencias que han "quedado dramáticamente evidenciadas tras el accidente de Adamuz".

Además de la Diputación Provincial, forman parte de esta Comisión el Consejo Económico y Social, la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Huelva, Autoridad Portuaria, Universidad de Huelva, Federación Onubense de Empresarios, Cámara de Comercio, Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, Huelva Riega, Coprehu, UGT, CCOO, CSIF, CGT y los grupos de PP, PSOE, Izquierda Unida-Confluencia, Vox e Independientes por Huelva.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha insistido en las últimas semanas en la importancia de que asistan a la sesión tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Transportes, Óscar Puente. Por ello, los invitó a través de una carta personal "a la que, sin embargo, no han dado respuesta".

La presencia de presidente y ministro ha sido considerada "como crucial" por Toscano desde el anuncio de la nueva cita, especialmente porque la crisis ferroviaria onubense ha alcanzado un punto crítico tras el accidente de Adamuz, que ha dejado a la provincia "en una posición muy vulnerable en términos de conectividad con el resto del país".

De hecho, la Diputación de Huelva ha considerado que la provincia ha padecido durante años "severas carencias" en las conexiones ferroviarias y cuenta actualmente con una única línea directa a Madrid "que sufre frecuentes incidencias y cortes". Según ha subrayado el presidente provincial, el accidente de Adamuz no generó estas deficiencias, pero sí las ha expuesto de manera dramática. En este sentido, es contundente, y ha afirmado al respecto que "Huelva no puede aceptar que todo siga igual después de lo ocurrido".

Bajo este contexto, la Comisión convocada el 26 de marzo pretende ser el espacio donde se consensúen las medidas prioritarias que permitan no solo recuperar un servicio fiable y seguro, sino también proyectar las mejoras necesarias para que la provincia "deje atrás los problemas estructurales que la han lastrado por años".

A ello hay que unir que la inclusión en el orden del día del análisis sobre las perspectivas en torno a la Presa de Alcolea, deja claro el propósito de abordar la gestión integrada del agua y el control de la cuenca hídrica, otra "pieza clave" para el desarrollo sostenible de la provincia.

Así, la mirada está puesta en lograr el consenso de todos los sectores afectados con el fin de "exigir y promover soluciones eficaces y justas que permitan a Huelva superar sus actuales carencias y avanzar hacia un futuro más seguro y conectado".