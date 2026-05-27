Tres medios aéreos se incorporan a las tareas de extinción del incendio de Doñana, ya estabilizado

Incendio en el paraje del Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva). - INFOCA

ALMONTE (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha incorporado tres medios aéreos este miércoles a las tareas de extinción del incendio declarado el pasado domingo en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, que quedó estabilizado a las 22,15 horas del martes.

De este modo, según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, a los cien bomberos forestales que realizan las labores de extinción del fuego se han unido dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado.

Asimismo, ha señalado que el humo presente en la zona está "dentro del perímetro afectado". Aunque en un primer momento no se preveía la incorporación de medios aéreos al encontrarse estabilizado el incendio, los helicópteros se encontraban en el Cedefo de Cabezudos por si fuera necesaria su intervención y finalmente tres de ellos se ha incorporado.

De este modo, en la mañana de este miércoles los vehículos pesados se encuentran realizando labores de delimitación de todo el perímetro alrededor de la zona del incendio. Además de los cien efectivos de bomberos forestales trabajan allí seis vehículos autobombas, cuatro tractores con gradas, una Unidad de Análisis de incendios, un Módulo de oficina y una Unidad Médica.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, anunció en la noche del martes que el incendio quedó estabilizado a las 22,15 horas, y el dispositivo trabajaba ya en el control del fuego.

Asimismo, felicitó al dispositivo desplegado, que durante los tres últimos días ha llegado a movilizar una treintena de medios aéreos, más de 400 profesionales, 19 autobombas y cuatro tractores provistos de grada.

Los diez medios aéreos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) desplegados en el lugar retiraron al caer la noche. No obstante, siete autobombas y 125 efectivos continuaron trabajando sobre el terreno durante la madrugada para lograr el control de las llamas.