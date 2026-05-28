UGT Huelva critica la "precariedad" del nuevo Convenio Colectivo de limpieza del Hospital Juan Ramón Jiménez

Archivo - Entrada del Hospital Juan Ramón Jiménez, en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 28 May. (EUROPA PRESS) -

FeSMC UGT Huelva ha rechazado las condiciones y firma del convenio colectivo recientemente firmado para el servicio de limpieza del Hospital Juan Ramón Jiménez, ya que los sindicatos UTH, CCOO, SU y CGT junto con la empresa Acciona Facility Services, "se han prestado a respaldarse mutuamente para consolidar un modelo de precariedad afectando y deteriorando gravemente los derechos laborales de todas las personas trabajadoras afectadas".

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, UGT ha manifestado que con la firma de este convenio colectivo "los sindicatos firmantes han cedido" y con ello "han ayudado a los intereses empresariales y provocado un grave retroceso para toda la plantilla".

Así, el sindicato ha señalado que la empresa asumió el servicio el pasado 19 de agosto de 2025 y, desde entonces, las trabajadoras y trabajadores "vienen sufriendo un perjuicio constante de sus condiciones laborales, un aumento evidente de la sobrecarga de trabajo y una reducción progresiva de recursos humanos que afecta directamente tanto al empleo como a la calidad del servicio público que se presta en el hospital".

"Este convenio firmado consolida y normaliza un modelo de vulneración laboral que beneficia claramente a la empresa adjudicataria mientras deja a la plantilla sin respuestas reales frente a la pérdida de poder adquisitivo, falta de personal y el empeoramiento diario de las condiciones de trabajo", han aseverado.

Asimismo, FeSMC UGT Huelva ha enfatizado que el convenio "claramente" está "por debajo de la media que se está firmando en el territorio nacional, además de que "no se ciñe a las referencias de subidas salariales confederales recogidas en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC); siendo estas como propuestas del 4%".

Igualmente, el sindicato ha lamentado que tampoco se incluya "redistribuir el tiempo de trabajo; cláusulas para reflejar la situación del precio de la vivienda; o cláusula de revisión de garantía salarial vinculada al IPC para evitar perder poder adquisitivo".

De este modo, el sindicato ha criticado que las trabajadoras "continúan soportando salarios insuficientes, plantillas bajo mínimos y cargas de trabajo cada vez más difíciles de asumir, inclusive llegando a recoger una bolsa de trabajo y sus malas condiciones, provocando estas que cierto personal no vuelvan a ser llamados y posibilitando que no se llegue a alcanzar una contratación indefinida ni un empleo estable".

Así, el convenio tendrá vigencia hasta 2030 con "subidas salariales claramente insuficientes" y "el anuncio realizado sobre un supuesto pago de 1.000 euros ha sido utilizado como una herramienta propagandística para intentar vender un acuerdo insuficiente, ocultando con ello que gran parte de la plantilla no percibirá realmente dicha cantidad íntegra al aplicarse proporcionalidades, limitaciones y retenciones".

Además, el sindicato ha asegurado que llevan tiempo advirtiendo de "la falta de cobertura real de vacantes; la ausencia de sustituciones efectivas ante bajas y vacaciones; la reducción constante de personal disponible; la utilización de la sobrecarga laboral como sistema habitual de funcionamiento; el aumento de la presión diaria sobre la plantilla; el deterioro organizativo del servicio; o la precarización creciente del empleo eventual".

"Nuestra Organización Sindical UGT seguirá defendiendo un sindicalismo útil, transparente y combativo, centrado en la defensa real de los derechos laborales y no en estrategias de propaganda ni en acuerdos de mínimos que terminan favoreciendo exclusivamente a las grandes empresas concesionarias. Las trabajadoras y trabajadores merecen respeto, información veraz y convenios que dignifiquen realmente sus condiciones de vida y trabajo", ha señalado el sindicato.