La UHU convierte la ingeniería en punto de encuentro internacional con un gran congreso multidisciplinar

Archivo - Fachada de la Facultad de Ciencias del Trabajo y Relaciones Labroales de la Universidad de Huelva. (Imagen de archivo) - UNIVERSIDAD DE HUELVA - Archivo

HUELVA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva celebrará del 3 al 5 de junio el I Congreso Internacional de Ingeniería Multidisciplinar, una iniciativa promovida desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería que nace con vocación de continuidad y con el objetivo de "convertir a Huelva en un referente estable para el intercambio científico y técnico en el ámbito de la ingeniería".

Según ha informado la institución académica en una nota, el congreso reunirá a investigadores, profesorado, estudiantes y profesionales de distintos sectores industriales en torno a un espacio común de transferencia de conocimiento, innovación y colaboración interdisciplinar. La cita busca además facilitar la participación de la comunidad universitaria en un evento científico internacional sin necesidad de desplazamientos al extranjero, favoreciendo así el acceso a méritos académicos y publicaciones de prestigio.

El secretario del Departamento de Ingeniería Minera, Mecánica, Energética y de la Construcción, Ángel Mariano Rodríguez, ha explicado que la iniciativa surge tras años de experiencia en congresos nacionales e internacionales.

"La idea era reunir las buenas prácticas de otros congresos y traerlas a nuestra escuela para crear un gran congreso internacional en Huelva, abierto a todas las ramas de la ingeniería y también a otras áreas de conocimiento", ha señalado.

Bajo ese enfoque multidisciplinar, el evento contará con líneas temáticas que abarcan desde la ingeniería industrial y energética hasta la innovación docente, permitiendo la participación de investigadores de distintos ámbitos, incluidos perfiles relacionados con las ciencias experimentales o la administración de empresas.

El proceso de participación ha contemplado el envío inicial de un resumen o abstract de entre dos y cuatro páginas. Los trabajos aceptados serán publicados por la Universidad de Huelva y, posteriormente, los artículos completos seleccionados formarán parte de una publicación en una editorial internacional como capítulos de libro, lo que supondrá un importante valor curricular para sus autores.

Uno de los objetivos prioritarios de la organización es facilitar el acceso del alumnado y del profesorado joven a este tipo de encuentros científicos.

Por ello, el congreso contará con cuotas reducidas, especialmente para estudiantes, que podrán participar por 50 euros y presentar hasta dos comunicaciones. "Queremos eliminar barreras económicas y acercar este tipo de experiencias a quienes están comenzando su carrera académica o investigadora", ha destacado Rodríguez.

El profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Julio José Caparrós ha subrayado además el fuerte vínculo del congreso con el tejido empresarial de la provincia. Aunque el evento se desarrollará durante tres jornadas, la actividad principal se concentrará en las dos centrales, donde se combinarán sesiones científicas con encuentros profesionales y mesas redondas centradas en sectores estratégicos para Huelva.

Entre los ámbitos destacados figuran la industria petroquímica, la minería y el hidrógeno verde, sectores clave en el desarrollo económico provincial. El programa incluirá la participación de empresas referentes del entorno industrial onubense, que dispondrán de espacios expositivos para interactuar directamente con estudiantes y egresados, recoger currículums y dar a conocer oportunidades laborales y proyectos de innovación.

Asimismo, el congreso contará con la colaboración de diversas cátedras universitarias vinculadas al ámbito industrial, que contribuirán mediante bonificaciones, concursos de ideas y premios dirigidos al alumnado participante.

La organización prevé que esta primera edición marque el inicio de una cita anual consolidada en la agenda científica y tecnológica. La intención de sus impulsores es que el Congreso Internacional de Ingeniería Multidisciplinar permanezca ligado de forma permanente a la Universidad de Huelva y se convierta en un evento de referencia nacional e internacional en los próximos años.