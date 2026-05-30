La Universidad de Huelva lamenta el fallecimiento de su Doctor Honoris Causa Edgar Morin

La Universidad de Huelva ha lamentado el fallecimiento de su Doctor Honoris Causa por Humanidades Edgar Morin. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha lamentado el fallecimiento de su Doctor Honoris Causa por Humanidades Edgar Morin, filósofo francés considerado uno de los grandes intelectuales de nuestro tiempo, el último de los fraguados en la primera mitad del siglo XX, que falleció este viernes en París a los 104 años de edad.

La pérdida del pensador se produce casi cinco años después de que la Onubense conmemorase el centenario del nacimiento del "padre del pensamiento complejo del siglo XX", para lo que publicó la obra 'Homenaje a Edgar Morin. Mente luminosa, mandálica y compleja', de la profesora de la UHU Alida Carloni, según ha informado la institución académica en una nota.

El libro, editado el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, es un acercamiento a la figura del filósofo coordinado por la doctora Alida Carloni, una gran conocedora de Morin que ha seguido su obra desde los inicios de su carrera y que, junto al profesor Walter Gadea, propuso su candidatura como Doctor Honoris Causa por la UHU.

La doctora Carloni ha explicado que el filósofo "nos deja un itinerario intelectual colmado de reflexiones de un espíritu libre, abierto, empático con el ser humano diverso, como lo indica su política del hombre". Asimismo, la profesora destaca "su método paradigmático, novedoso, donde todos los aspectos se relacionan para comprender una mayor completud de la vida humana universal", lo que "nos deja un sendero abierto a la fraternidad solidaria terrestre".

El pensador visitó la Universidad de Huelva en febrero de 2019, cuando fue protagonista de una conferencia en la que compartió sus pensamientos con casi un centenar de personas sus conocimientos. Asimismo, la UHU, a través de la Biblioteca Universitaria, ha realizado diversas acciones de divulgación de su figura y de su obra, como una exposición con la recopilación y adquisición de gran parte de la bibliografía disponible de este autor que coincidió, precisamente, con la visita de Morin a Huelva.

Edgar Morin cuyo verdadero nombre era Edgar Nahum, estudió Geografía e Historia y Derecho en La Universidad de La Sorbona. Perteneció al Partido Comunista, colaboró con el gobierno republicano durante la Guerra Civil Española y, a continuación, con la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial.

Terminada ésta, formó parte del Estado Mayor del Ejército Francés en Alemania, siendo jefe de la Oficina de Propaganda. A su vuelta a Francia, fue profesor en la Universidad de La Sorbona en Nanterre, fundó la revista Argumentos y fue director del Centro para el Estudio de la Comunicación de Masa.

Pasó dos años en Sudamérica siendo profesor de la Facultad de América Latina de las Ciencias Sociales. Más tarde sería director del Centre Nacional des Recherches Scientifiques. Doctor Honoris Causa por numerosas universidades, ha recibido importantes honores, como el de Comandante de la Legión de Honor.