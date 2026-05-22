La Universidad de Huelva reúne a 150 profesionales de 40 países de para hablar de cooperación internacional

Foto de familia de uno de los proyectos de la Semana Internacional en la UHU. - UHU

HUELVA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha reunido en su Semana Internacional a representantes académicos y técnicos de más de 50 universidades y 40 países de Europa y América. Más de 150 participantes vinculados a la docencia, la investigación y la gestión universitaria han compartido durante varios días experiencias, proyectos y estrategias de colaboración internacional en un entorno marcado por la cooperación, la innovación y la construcción de redes académicas globales.

Con ello, según ha indicado en una nota, la Onubense ha "reforzado" su posicionamiento internacional "tras el éxito de una intensa semana que ha convertido al campus en punto de encuentro con la celebración simultánea de tres grandes encuentros internacionales, lo que convirtió esta edición en "una de las más relevantes" organizadas hasta la fecha por la UHU.

Por un lado, la Semana Internacional Erasmus reunió a representantes de países europeos y de otros territorios como Uzbekistán o Camerún, favoreciendo tanto intercambios globales como colaboraciones bilaterales entre profesorado y personal técnico de administración y servicios.

Bibliotecas, servicios informáticos y distintas áreas universitarias participaron activamente en un modelo de cooperación basado en conexiones profesionales "directas y duraderas". Junto a ello, la UHU acogió el cierre del proyecto iberoamericano Alprode, una iniciativa coordinada desde la propia institución onubense por Francisco Marín y centrada en el impulso del emprendimiento y la cooperación entre universidades latinoamericanas, cámaras de comercio y entidades sociales.

Tras tres años de trabajo conjunto, el proyecto concluyó con una valoración "altamente positiva" y con el "convencimiento" de que la internacionalización universitaria "debe extenderse también al tejido económico y social de los territorios". La semana acogió además un importante taller de trabajo de la alianza universitaria europea Pioneer, integrada por diez universidades internacionales y orientada a la construcción de un campus europeo más abierto, conectado e inclusivo.

La UHU lidera el diseño del plan de movilidad e internacionalización de esta alianza, cuyos representantes trabajaron en la definición de estrategias comunes para facilitar la movilidad estudiantil, docente y del personal técnico durante los próximos tres años.

Entre los principales acuerdos alcanzados destacan la armonización de procedimientos y calendarios académicos, la simplificación de trámites y el impulso de una movilidad más accesible e inclusiva. Asimismo, se abordó el fortalecimiento de la denominada "internacionalización en casa", mediante herramientas virtuales capaces de multiplicar los intercambios académicos y culturales sin necesidad de desplazamiento físico.

Otro de los ejes estratégicos abordados durante el encuentro fue la conexión entre movilidad universitaria y territorio, impulsando programas de prácticas y experiencias que permitan ampliar el impacto social y profesional de estas iniciativas internacionales.

PUENTE ENTRE EUROPA Y AMÉRICA

La vicerrectora de Alianzas Internacionales de la UHU, Blanca Miedes, ha destacado el valor estratégico de este encuentro, subrayando que "la confianza de tantas universidades e instituciones internacionales en la UHU es un motivo de orgullo y una gran plataforma de visibilidad para nuestra institución".

Desde el Vicerrectorado de Alianzas Internacionales se ha subrayado también el "papel fundamental" desempeñado por toda la comunidad universitaria en la organización de un evento de esta magnitud. Servicios como el SACU, las bibliotecas, las conserjerías y, especialmente, la Oficina de Relaciones Internacionales, han contribuido "de forma decisiva" al "éxito" de una semana marcada también por actividades culturales y de convivencia como cursos de flamenco, talleres de español y encuentros interculturales.

"La UHU como puente entre Europa y América no es solo un lema; es una realidad que se materializa en encuentros como este", ha señalado Blanca Miedes, quien además ha resaltado la coincidencia de esta Semana Internacional con la celebración del Día de Europa como símbolo del papel transformador que desempeñan programas como Erasmus en la construcción de una ciudadanía más conectada, abierta y cohesionada.

Con iniciativas de este alcance, la UHU "reafirma su compromiso con una internacionalización transformadora, inclusiva y conectada con los grandes desafíos globales del presente y del futuro".