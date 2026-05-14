Vehículos solares, innovación y talento joven toman el Campus del Carmen de Huelva en la SUR 26

Sustainable Urban Race (SUR 26) en la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha celebrado una nueva edición de la Sustainable Urban Race (SUR 26), la competición de vehículos solares organizada por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI), que vuelve a convertir el bulevar del Campus Universitario de El Carmen en un escaparate de innovación, sostenibilidad y talento joven.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, en el evento han participado estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclos formativos procedentes de distintos puntos de Huelva, Sevilla y Granada, que presentan los prototipos eléctricos y sostenibles en los que han trabajado durante meses.

Durante su intervención, Salvador Pérez, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) destacó que la SUR "no es una competición al uso", ya que el verdadero objetivo del evento es "promover las titulaciones STEM y, especialmente, la ingeniería entre estudiantes de secundaria, bachillerato y formación profesional".

En este sentido, ha explicado que los participantes deben diseñar y construir un vehículo eléctrico sostenible capaz no solo de funcionar, sino también de optimizar aspectos como el consumo energético o la maniobrabilidad. Además, ha subrayado que iniciativas de este tipo permiten fomentar competencias clave entre los jóvenes, como la creatividad, la resolución de problemas o el trabajo en equipo.

"Cualquier prototipo tiene siempre ajustes de última hora y desafíos técnicos que resolver, y eso también forma parte del aprendizaje", ha señalado, agradeciendo igualmente la implicación del profesorado y de las entidades patrocinadoras que hacen posible el desarrollo de la competición.

Por su parte, la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial, María Reyes Sánchez, puso en valor la consolidación de esta actividad dentro de la programación de la ETSI y destacó la amplia participación de centros educativos de toda la provincia y de otras provincias andaluzas.

"Queremos que la Universidad de Huelva esté cada vez más cerca de la provincia y que la provincia sienta esta universidad como suya", ha afirmado. Asimismo, ha agradecido el esfuerzo realizado por el alumnado y el profesorado durante meses para sacar adelante los proyectos presentados.

Desde el ámbito empresarial, el director de Desarrollo de Negocio y Energías Renovables de Gabitel Ingenieros, Raúl Tejero, ha señalado que esta iniciativa está "plenamente alineada con los intereses actuales de la sociedad en términos de renovables y movilidad", destacando además el creciente interés de estudiantes y la mayor presencia femenina en las disciplinas STEM.

La alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento palermo con este tipo de proyectos educativos e innovadores, subrayando "la importancia de acercar la ciencia, la sostenibilidad y la tecnología a los jóvenes y, especialmente, a las mujeres jóvenes".

Asimismo, ha destacado valores como el trabajo en equipo, la coordinación y la capacidad de superación como elementos fundamentales para el futuro profesional de los participantes.

La competición cuenta con el patrocinio de la Fundación Atlantic Copper, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, el Consejo Social de la Universidad de Huelva, la Cátedra de la Provincia de la Diputación de Huelva, la Cátedra Gabitel del Hidrógeno, la Cátedra Seabery de Realidades Extendidas, el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva y el Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad (CITES) de la Universidad de Huelva.

Con la SUR 26, la Universidad de Huelva vuelve a apostar por una formación conectada con los grandes retos del presente y del futuro, impulsando entre los más jóvenes el interés por la ingeniería, la innovación tecnológica y la movilidad sostenible.