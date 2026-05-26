WWF sigue con "preocupación" el incendio de Doñana ya que la zona afectada es de "gran valor e interés"

Incendio en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva). - INFOCA

HUELVA 26 May. (EUROPA PRESS) -

WWF ha asegurado que sigue con "preocupación" la evolución del incendio de Doñana, que desde el pasado domingo afecta al paraje Rincón del Membrillo de Almonte (Huelva), debido a que es una zona "de gran valor e interés del Parque Nacional".

En un audio remitido a los medios de comunicación, el portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha querido, previamente, enviar todo "el apoyo y ánimo" a los profesionales del Infoca y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que están participando en las tareas de extinción.

Unas tareas de extinción que, según ha manifestado Carmona, "no están siendo fáciles, en primer lugar, por las características de la zona, con dunas, arenas, que hacen difícil el movimiento, pero también por las condiciones meteorológicas". "Desde el domingo que se produjo el incendio, estamos con fuerte viento y muchísimo calor. Y en este sentido hay que destacar estas circunstancias", ha abundado.

De hecho, ha destacado que en los últimos años el mes de mayo "está destacando por la subida de la temperatura media", y ello "tiene consecuencias sobre el medio, sobre el estrés hídrico de las plantas, sobre las posibilidades de que también ocurra accidentes incluso por imprudencia, o otras cuestiones que acaben dando como consecuencia siniestros forestales".

"La época de riesgo alto en Andalucía es entre el 1 de junio y el 15 de octubre. Pero lo cierto es que con las condiciones que se están dando en los últimos años en mayo debido al cambio climático habría que empezar a plantearse, como mínimo los 15 últimos de mayo, no habría también que tenerlos en cuenta dentro de ese periodo de riesgo alto", ha reseñado.

Asimismo, Carmona ha explicado que la zona que está siendo calcinada es donde se encuentra la finca de Marismilla, de unas 10.000 hectáreas, donde algo más del 75% de la misma es de carácter forestal. Además, es una zona "de especial interés" y que, además, ha aumentado con el tiempo debido a las actuaciones que ha llevado a cabo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"Se crearon mejoras para el hábitat del conejo, mejora de las especies vegetales de especies de tantísimo interés como es el enebro costero, que tiene una distribución muy reducida y en esta zona, además, sufría la importante competencia del pino", ha detallado

De hecho, ha señalado que "fruto de todo ese buen trabajo", incluso para "reducir los incendios forestales", se ha pasado de tener un territorio "donde había algún lince eventualmente a poder soltar una pareja en 2024 o un ejemplar llamado Guadalajara en febrero de este año para intentar que se establezcan en este territorio".