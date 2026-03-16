La ciudad de Málaga acoge la carrera 'Correr hace amigos' organizada por Mayoral a beneficio de Aldeas Infantiles SOS

Presentación de la carrera con la presencia de los concejales de Deportes y de Derechos Sociales, Borja Vivas y Francisco Cantos, respectivamente. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga tiene previsto acoger el próximo 26 de abril la tercera edición de la carrera 'Correr hace amigos' que organiza Mayoral con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga a beneficio de Aldeas Infantiles SOS:

Los concejales delegados de Deporte y Derechos Sociales, Borja Vivas y Francisco Cantos, junto a la delegada territorial de Inclusión Social de la Junta en Málaga, Ruth Sarabia; el director de Marketing y Experiencia Cliente en Mayoral Moda Infantil, Alejandro González; y el representante de Aldeas Infantiles SOS, David Puig, han presentado esta prueba deportiva solidaria.

El domingo,, 26 de abril, la prueba deportiva partirá a las 10.00 horas desde la avenida Alicia de Larrocha, junto al Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, y recorrerá distintos tramos del paseo marítimo de Huelin.

Los participantes podrán elegir entre dos distancias lineales de cinco y diez kilómetros, adaptadas a diferentes niveles, además de una categoría infantil para menores de 15 años, pensada para que los más pequeños puedan disfrutar de la experiencia junto a sus familias.

La inscripción tiene un coste de cinco euros e incluye camiseta, dorsal y avituallamiento. En la pasada edición se alcanzaron las 3.000 plazas disponibles, colgando el cartel de completo, y este año la organización espera ampliar la participación y seguir reforzando el carácter solidario del evento.

Todos los fondos recaudados se destinarán al Centro de Día de Aldeas Infantiles SOS en Málaga, que trabaja con niños, niñas y familias en situación de vulnerabilidad para garantizar su bienestar y fortalecer el entorno familiar.