La ciudad de Málaga acoge la carrera 'Correr hace amigos' organizada por Mayoral a beneficio de Aldeas Infantiles SOS

El domingo 26 de abril con salida desde la avenida Alicia de Larrocha, junto al Estadio de Atletismo

Presentación de la carrera con la presencia de los concejales de Deportes y de Derechos Sociales, Borja Vivas y Francisco Cantos, respectivamente.
Presentación de la carrera con la presencia de los concejales de Deportes y de Derechos Sociales, Borja Vivas y Francisco Cantos, respectivamente. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 16 marzo 2026 14:12
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MÁLAGA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga tiene previsto acoger el próximo 26 de abril la tercera edición de la carrera 'Correr hace amigos' que organiza Mayoral con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga a beneficio de Aldeas Infantiles SOS:

Los concejales delegados de Deporte y Derechos Sociales, Borja Vivas y Francisco Cantos, junto a la delegada territorial de Inclusión Social de la Junta en Málaga, Ruth Sarabia; el director de Marketing y Experiencia Cliente en Mayoral Moda Infantil, Alejandro González; y el representante de Aldeas Infantiles SOS, David Puig, han presentado esta prueba deportiva solidaria.

El domingo,, 26 de abril, la prueba deportiva partirá a las 10.00 horas desde la avenida Alicia de Larrocha, junto al Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, y recorrerá distintos tramos del paseo marítimo de Huelin.

Los participantes podrán elegir entre dos distancias lineales de cinco y diez kilómetros, adaptadas a diferentes niveles, además de una categoría infantil para menores de 15 años, pensada para que los más pequeños puedan disfrutar de la experiencia junto a sus familias.

La inscripción tiene un coste de cinco euros e incluye camiseta, dorsal y avituallamiento. En la pasada edición se alcanzaron las 3.000 plazas disponibles, colgando el cartel de completo, y este año la organización espera ampliar la participación y seguir reforzando el carácter solidario del evento.

Todos los fondos recaudados se destinarán al Centro de Día de Aldeas Infantiles SOS en Málaga, que trabaja con niños, niñas y familias en situación de vulnerabilidad para garantizar su bienestar y fortalecer el entorno familiar.

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