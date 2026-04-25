Detenidos los dos presuntos autores de una oleada de robos en comercios y casas de Benalmádena Pueblo (Málaga)

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

Un dispositivo especial de la Policía Local y la Policía Nacional ha detenido a los dos presuntos autores investigados como responsables de arios robos en viviendas y comercios de Benalmádena (Málaga), concretamente en el núcleo del Pueblo.

En este sentido ha informado este sábado el Ayuntamiento de la localidad, que señala que la detención tuvo lugar el pasado día 20 en el marco del referido dispositivo de los agentes municipales y nacionales.

Así, dicho dispositivo consistió en el incremento de la presencia de patrullas uniformadas, tanto a pie como en vehículo, con el objetivo de reforzar la visibilidad policial y el efecto disuasorio. También se reforzó la vigilancia discreta mediante agentes de paisano integrados en el entorno, lo que permitió detectar movimientos sospechosos y recabar información relevante.

La policía también aumentó el control de accesos de vehículos en las entradas y salidas del casco urbano, "medida que ha resultado clave para la identificación y posterior detención de los sospechosos", según indican.

Tras numerosas e intensas horas de trabajo, el operativo ha arrojado como resultado la detención de los citados individuos por parte de agentes de la Policía Local de Benalmádena, que fueron puestos a disposición de la Policía Nacional, que ahora continúa con las investigaciones, y posterior puesta a disposición judicial.