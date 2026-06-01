IU señala a la Junta y la patronal por la brecha salarial: "El supuesto éxito económico andaluz no llega a las nóminas"

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, en una rueda de prensa. - IU ANDALUCÍA

MÁLAGA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha valorado este lunes la 'Encuesta de Estructural Salarial 2024' publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la que el salario medio andaluz se sitúa en 26.089 euros anuales frente a los 29.540 euros de media estatal.

"En Andalucía, los trabajadores cobramos menos por hacer lo mismo que hacen otros trabajadores fuera de Andalucía. No está llegando ese supuesto éxito económico andaluz a las nóminas y esto tiene responsables", ha asegurado Valero en una rueda de prensa.

En este sentido, ha señalado a la Junta de Andalucía y la patronal como los "causantes" de la situación. Con respecto al papel del ejecutivo autonómico, Valero ha criticado que las políticas del PP provocan "un modelo productivo que se basa en la desregulación y la no intervención".

"La competitividad en Andalucía no se hace con más valor añadido, sino sobre salarios bajos, y el Gobierno andaluz mira para otro lado, no interviene", ha subrayado.

En paralelo, Valero ha asegurado que la patronal "mantiene estancados" varios convenios colectivos mientras "está ganando beneficios extraordinarios".

"Hay trabajadores que siguen en condiciones muy previas a la situación actual, en donde la inflación ha subido y, por lo tanto, han perdido poder adquisitivo", ha aseverado.

En esta línea, el coordinador andaluz de IU ha vuelto a poner el foco en el papel de la Junta como la "gran patronal" y ha lamentado la situación de servicios como el Infoca, Petis o 112. "Tiene una plantilla en B que está sufriendo temporalidad, sufriendo externalizaciones, sufriendo precariedad, sin el reconocimiento laboral requerido", ha remarcado.

Por otro lado, a las puertas del inicio de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), Valero ha vuelto a pedir a al Junta que "deje de infrafinanciar la universidad pública" y con ello, aplique una quita de deuda a las universidades públicas andaluzas, así como un aumento de plazas.

"Los estudiantes merecen que su esfuerzo sea reconocido, que sus expectativas sean satisfechas con plazas suficientes", ha subrayado, al mismo tiempo que ha pedido mejoras salariales para los docentes.

En esta línea, Valero ha expresado su condena a "agresión" por parte de un agente de policía a una mujer que se manifestaba en los alrededores de la Conselleria de Educació de la Comunidad Valenciana, en el marco de la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana.

"No vamos a normalizar estas agresiones policiales contra manifestantes que pacíficamente reivindican aquello que es bueno para todos, en este caso, la escuela pública", ha afirmado.