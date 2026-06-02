CCOO-A impugna las oposiciones de bomberos en Cádiz, Sevilla y Almería por vetar su movilidad legal

Imagen de archivo de un camión de bomberos. - Europa Press

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Andalucía ha interpuesto varios recursos de reposición contra las bases de las convocatorias de bomberos del Consorcio de la Provincia de Cádiz, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y el Consorcio del Poniente Almeriense. El motivo formal ha sido "la exclusión sistemática del derecho a la movilidad de los efectivos, un pilar blindado por el nuevo marco normativo autonómico".

Según ha informado CCOO-A en una nota, la homogeneización y modernización de los servicios de prevención y extinción de incendios en Andalucía "afronta un severo bache administrativo". Apenas un año después de la entrada en vigor del Decreto 36/2025, de 11 de febrero, la norma que nació para unificar criterios y facilitar la estabilidad del personal "se está topando con la resistencia u omisión de las administraciones locales y provinciales".

Para el sindicato, la controversia jurídica radica en el artículo 25 del Decreto 36/2025. Este precepto mandata que las entidades titulares de los servicios de emergencia deben garantizar el derecho a la movilidad del personal funcionario de carrera de otras administraciones. Para ello, el legislador habilitó la reserva de hasta un 20% de las plazas vacantes ofertadas en el año para estos turnos de traslado. Así, desde el sindicato han aclarado que "este artículo no configura la movilidad como una facultad discrecional de los ayuntamientos o consorcios, sino como un derecho del personal funcionario".

En esta línea, advierten de que, sin una reserva porcentual previa y determinada, "la movilidad queda reducida a la nada, vaciando de contenido el mandato legal". Para el sindicato la transgresión flagrante de un derecho reconocido en la normativa andaluza y que ha sido promovido y negociado por los representantes del colectivo de bomberos de Andalucía, supone una "ofensa al derecho a la negociación colectiva".

Ante el riesgo inminente de que los procesos selectivos avancen bajo bases "incompletas e ilegales", CCOO ha solicitado formalmente la suspensión o paralización parcial de los procedimientos en Cádiz, Alcalá de Guadaira y Poniente de Almería. Además, ha advertido de que "continuar con los exámenes y plazos sin resolver generaría perjuicios de imposible reparación, cerrando la puerta de forma irreversible a los funcionarios que pretendían ejercer su derecho al traslado este año".

Igualmente, CCOO ha solicitado una rectificación técnica a tiempo para que se modifiquen las bases y se asigne el porcentaje correspondiente de hasta el 20% para movilidad interna. "En caso de que dichas plazas queden desiertas, la propia norma prevé que se acumulen de vuelta al turno libre, garantizando que no se pierda ni un solo efectivo".

Por último, el sindicato ha manifestado que "este conflicto de regularizaciones de accesos en Cádiz, Sevilla y Almería es la punta del iceberg de un proceso de transición autonómica y una lucha histórica del colectivo de bomberos". Además, ha dejado claro que mantendrá una postura de "estricta vigilancia" en todas las administraciones locales de Andalucía "para forzar, por la vía administrativa o judicial, el cumplimiento real y efectivo del Decreto 36/2025".