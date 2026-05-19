Detenido en Córdoba un hombre por robar 21 bolsos y prendas de ropa en un almacén en el Brillante

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido 'in fraganti' en Córdoba a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, tras acceder al interior de un almacén situado en la zona del Brillante, en la tarde del pasado jueves, y robar 21 bolsos y varias prendas de ropa.

Según informa la Policía en una nota, el Cimacc 091 recibió una llamada alertando de que se estaba produciendo un robo en el interior de un almacén donde, al parecer, el presunto autor, tras saltar el muro, habría forzado la ventana para acceder al lugar donde se hallaban los efectos sustraídos.

Dos testigos de los hechos, que se encontraban en el exterior de la finca, indicaron haber escuchado ruidos procedentes del interior del inmueble.

Inmediatamente, varios indicativos de Policía Nacional se dirigieron al lugar y, una vez en el entorno de la finca, los agentes localizaron a un varón que se encontraba agazapado entre la maleza, en la parte trasera del inmueble, cuyas características físicas y vestimenta coincidían plenamente con la descripción facilitada por los testigos.

Identificado el individuo, los agentes procedieron a su detención por la presunta autoría de un delito de robo con fuerza, consiguiendo localizar en las inmediaciones los efectos sustraídos, entre ellos, 21 bolsos de mujer y varias prendas de ropa, que fueron devueltos a su propietaria.