Detenido el novio de 27 años de la bisnieta de la mujer hallada muerta en una casa incendiada en Ogíjares (Granada)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LOJA (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Loja (Granada) a un joven de 27 años como presunto autor de la muerte violenta de una mujer de 79 años, con cuya bisnieta habría mantenido una relación afectiva. El cadáver fue hallado durante la tarde-noche del pasado domingo 17 de mayo en el interior de una vivienda incendiada en la localidad granadina de Ogíjares.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada se hizo cargo de la investigación, llevando a cabo la inspección ocular del inmueble y de sus alrededores, así como la recogida de testimonios de posibles testigos, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento, según ha explicado la Benemérita en una nota.

Durante las actuaciones practicadas en la vivienda, los agentes localizaron una plantación 'indoor' de marihuana y apreciaron que la víctima presentaba heridas en el tórax que podrían haber sido producidas por arma blanca, por lo que la investigación pasó a centrarse en la posible comisión de un homicidio.

Fruto de las primeras pesquisas, los investigadores obtuvieron datos que apuntaban a un joven de 27 años que "habría mantenido una relación afectiva con una bisnieta de la fallecida". Esta joven habría manifestado además un relato compatible con una "posible" situación de violencia de género vivida con el sospechoso.

Las diligencias practicadas por la Guardia Civil también habrían permitido situar al joven ahora detenido en el lugar de los hechos, por lo que se activó un dispositivo para su localización en domicilios y lugares que frecuentaba.

Finalmente, pasadas las 19,00 horas de este martes, y gracias a la colaboración de su familia, el joven ha sido localizado y detenido en la localidad de Loja.

Al detenido se le atribuye la presunta autoría de los delitos de homicidio, incendio, tráfico de drogas y violencia de género.