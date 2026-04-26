La Diputación de Granada destaca el modelo de crecimiento y cohesión de Vegas del Genil en su 50 aniversario

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha participado este domingo en los actos institucionales organizados por el Ayuntamiento de Vegas del Genil con motivo del 50 aniversario de su fundación, donde ha puesto en valor la evolución del municipio como ejemplo de desarrollo sostenible, cohesión social y arraigo territorial.

Durante su intervención, Rodríguez ha subrayado que la conmemoración "representa mucho más que una fecha", destacando que "hoy celebramos una historia compartida durante medio siglo, pero, sobre todo, celebramos un proyecto de pueblo". Según ha recogido la institución provincial en una nota, el presidente provincial ha definido a Vegas del Genil como "un municipio joven en años, pero grande en identidad", resaltando el orgullo de sus vecinos "por su historia, por su gente y por todo lo que han sabido construir juntos".

En este sentido, ha incidido en que el crecimiento del municipio ha sido fruto de "la unión, la suma de esfuerzos y un fuerte sentimiento de pertenencia", factores que, a su juicio, han permitido consolidar a la localidad como "un referente en el área metropolitana de Granada".

El presidente de la Diputación ha valorado también la capacidad del municipio para adaptarse a los nuevos retos consolidándose como "un ejemplo de modelo de crecimiento sostenible y un referente en la Vega de Granada", gracias al esfuerzo de sus vecinos".

Ha sido posible gracias a quienes estuvieron al principio, a quienes han seguido empujando y a quienes hoy miran hacia el futuro con ilusión", ha añadido. Finalmente, Rodríguez ha felicitado al conjunto del municipio por este aniversario, destacando que "si algo define este momento no es solo el orgullo por lo vivido, sino la ambición por lo que está por venir", y ha trasladado su enhorabuena a las personas distinguidas durante el acto.