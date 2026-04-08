Montero apela a la "unidad y democracia interna" para cerrar las listas para el 17M: El PSOE-A no designa "por dedo"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en el Parlamento andaluz este miércoles. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha realizado este miércoles un llamamiento a la "unidad" y a "dejar trabajar" para cerrar la elaboración de las listas con las que su formación concurrirá a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, para lo que ha reivindicado la "democracia interna" de su partido, del que ha subrayado que no realiza designaciones "por dedo".

Son mensajes que la dirigente socialista ha trasladado en una atención a medios en el Parlamento, y a preguntas de los periodistas sobre el proceso de elaboración de listas que el PSOE-A lleva a cabo esta semana en distintas fases, comenzando por las asambleas locales y terminando en los órganos regionales y federales.

María Jesús Montero ha defendido que el PSOE-A cuenta con "muchas personas que tienen el talento, la capacidad de representar a los andaluces" en el Parlamento, así como con "muchos compañeros con ganas de estar" en la Cámara autonómica "representando esos intereses".

Tras subrayar que el proceso de elaboración de listas es un trámite "normal" en el seno de su organización política, la candidata ha remarcado que ella es "absolutamente respetuosa con las conversaciones" que se mantienen cuando está abierto un "periodo de negociación" como ahora, y ha advertido de que "hasta que las listas no se publiquen definitivamente, no podremos informar de quiénes serán los mejores hombres y mujeres que entendemos que pueden encabezar estas listas".

"Así que hasta que eso se produzca, de mí lo que van a escuchar es una absoluta tranquilidad y, sobre todo, dejar trabajar, que creo que es lo más importante en estos días, dado el interés que despierta también la elaboración de las listas dentro del Partido Socialista", ha agregado a los periodistas la secretaria general, para apostillar a continuación que desea y espera que "ese mismo interés lo despierten otras formaciones políticas" que también estarán en estos días en esta tarea de elaboración de listas, porque "estamos a días de presentar las candidaturas", según ha recordado.

Montero ha señalado así que, "mientras que no salgan las listas oficiales, todo lo que ustedes escuchen o vean son meras especulaciones", y "hay que esperar a las listas definitivas, que tienen su tiempo, sus procesos orgánicos", y en esa línea ha subrayado que el PSOE-A es "un partido democrático" en el que "las asambleas primero proponen los nombres", que después pasan a las ejecutivas provinciales y, posteriormente, al "resto de órganos".

"Así que dejemos trabajar a la democracia interna de mi partido, porque nosotros no designamos por dedo", sino "después de haber escuchado cuál es el sentir de la militancia en general", ha abundado la candidata a la Junta.

REUNIONES CON LOS SECRETARIOS PROVINCIALES

De igual modo, a Montero le han preguntado si ha negociado con la exsecretaria general del PSOE-A Susana Díaz la inclusión de personas afines a ella en las listas, y al respecto la actual líder de los socialistas andaluces ha respondido que ella con quien se está "reuniendo es con los secretarios generales de cada una de las provincias, que son los que están representando a la militancia" en el marco de las "asambleas que se han convocado en estos últimos días".

"Es lo que he hecho, es lo que estoy haciendo, y es un proceso que en estos días terminará y se concluirá con las listas definitivas", ha remarcado María Jesús Montero antes de poner de relieve que, "desde el primer día" que asumió la Secretaría General del PSOE-A, ha mandado "permanentemente un mensaje de unidad en el sentido de que todas las manos son necesarias".

En esa línea, ha defendido que en el PSOE-A necesitan "activar a todas las personas que deciden votar al PSOE en unas elecciones generales", mientras que "a veces las elecciones autonómicas no las perciben con tanta urgencia, o no creen que tienen unas competencias tan claras como las que estamos comentando estos días".

"Por tanto, nuestro llamamiento es a la ciudadanía progresista de Andalucía", ha aclarado Montero, quien se ha declarado "absolutamente convencida" de que dicho sector de la población "se va a movilizar el próximo 17 de mayo, porque los problemas acuciantes de la sociedad andaluza así lo requieren", y en concreto ha citado los vinculados a la sanidad y a la vivienda al hilo de un informe conocido esta semana en el que "se pone de manifiesto que tres provincias en Andalucía --Sevilla, Málaga y Cádiz--, son las que están experimentando una mayor subida del precio de la vivienda", según ha advertido.

María Jesús Montero ha concluido con un "llamamiento no sólo a la unidad" del PSOE-A, "que existe", y "también a la movilización del conjunto del electorado progresista que decide votar al PSOE en las elecciones generales, y que ahora queremos trasladarle la urgencia de que voten en estas próximas elecciones autonómicas", ha finalizado.

