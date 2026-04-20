Consistorio de Sevilla asegura normalidad en la atención presencial de regularización de migrantes pese a "largas colas"

Personas migrantes hacen cola para la tramitación de su regularización administrativa en Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno municipal en Sevilla, Juan Bueno, ha admitido este lunes, 20 de abril, la existencia de colas en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla derivadas del inicio del proceso de atención presencial a las personas interesadas en la regularización extraordinaria de migrantes, aunque ha asegurado que el servicio funciona "con normalidad" y ha recordado que otros puntos de servicio públicos también son "válidos" para llevar a cabo este trámite, entre ellos el perteneciente a Correos.

"Entiendo perfectamente que los extranjeros que quieren regularizar su situación vayan al Ayuntamiento, que es el punto más cercano que tienen, y es verdad que se han producido colas (...) Lo que no sé es si las colas que se han producido se deben a que las personas hayan entendido que solo se puede realizar este proceso en el registro del Consistorio, pero en cualquier otro registro es posible", ha apostillado bueno durante una rueda de prensa en la que, junto al delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa, ha informado sobre asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local.

Así, el titular ha ligado estas esperas a la expectación producida en los primeros días de inicio del plazo, misma vez que ha asegurado que se está llevando a cabo el registro de peticiones "con normalidad". "Normalidad absoluta. Se va a atender a todas las personas en los horarios en los que trabajan nuestros funcionarios, pero me gustaría recordar que otros puntos de registro público también están disponibles y que el plazo es amplio", ha destacado.

Al respecto del inicio del referido proceso también se ha pronunciado la candidata número dos de Vox por Sevilla al Parlamento y portavoz del grupo municipal en el ayuntamiento de la capital, Cristina Peláez, quien ha asegurado que estas colas "van a ser las colas del futuro en sanidad, acceso a la vivienda e inseguridad".

Las solicitudes se pueden presentar de lunes a viernes en las oficinas de la Seguridad Social de 16,00 a 19,00 horas; en Correos, de 8,30 a 17,30 horas; y en las oficinas de extranjería de 16,00 a 19,00 horas.

En el portal de la Regularización del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de Cl@ve, se puede seleccionar oficina, fecha y hora para solicitar cita previa. Si no se dispone de sistema Cl@ve, se puede consultar los requisitos para obtenerlo aquí, o también es posible pedir a alguien que disponga de este servicio que solicite cita para la persona interesada.

Asimismo, se puede solicitar cita previa a través de un formulario web. No se puede escoger la oficina ni la fecha; se asignará la más cercana a las referencias aportadas. Además, otra posibilidad de solicitar cita previa es llamando al teléfono 060, con atención en español. El horario de atención es de 09,30 a 14,00 horas y 16,30 a 19,30 horas, de lunes a viernes.