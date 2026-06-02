Agotados los 700 dorsales de la XXVII Carrera Nocturna de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Participantes en la Carrera Nocturna de Alcalá de Guadaíra, en foto de archivo - AYTO.DE ALCALÁ

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XXVII Carrera Nocturna de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha agotado los 700 dorsales una semana antes del cierre de las inscripciones. Los amantes del atletismo tienen clara la participación en esta cita tradicional del calendario que abre la temporada de verano en un gran ambiente de atletismo. En este sentido, será el viernes 12 de junio a las 22,00 horas desde el Estadio Ciudad Alcalá.

En una nota de prensa, el delegado de Deportes del Ayuntamiento, Pedro Gracia, ha explicado que dicha prueba deportiva "es mucho más que una competición: es una fiesta del deporte en la calle, una noche única, compartiendo deporte, ciudad y convivencia", informa el Consistorio en un comunicado.

La cita contará con un recorrido urbano de 7.200 metros con salida (22,00 horas) y meta (cierre a las 23,00 horas) desde el Estadio municipal ubicado en la avenida Santa Lucía con participantes de todas las categorías a partir de los 18 años.

En cuanto a los detalles de la carrera, la organización ha dispuesto los correspondientes seguros, bolsas para los corredores, aseos, duchas y avituallamiento líquido en los kilómetros 3 y 6 de la prueba. Se entregarán trofeos para los tres primeros atletas masculinos y femeninos de la clasificación general, así como por categorías, y a los participantes locales y club con más participación.

Los dorsales se podrán recoger de forma adelantada en la Delegación de Deportes (calle Ortega y Gasset) los días 9 y 10 de junio de 9,00 a 13,00 horas, o por la tarde el mismo día de la prueba en las dependencias del Estadio de 19,00 a 21,30 horas. Los dorsales de los participantes inscritos a través de un club serán recogidos por un responsable autorizado por el presidente del club incluyendo sello de la entidad deportiva. Se debe aportar listado con los datos identificativos de los socios inscritos.