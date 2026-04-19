Ayuntamiento de Sevilla culmina la plantación del arbolado en la avenida Presidente Adolfo Suárez con 59 árboles nuevos

Imagen de los árboles plantados en la mediana de la Avenida presidente Adolfo Suárez - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, continúa avanzando en las obras de restauración paisajística de la mediana de la avenida Presidente Adolfo Suárez, donde ya se ha completado la plantación del arbolado previsto dentro de esta actuación. En concreto, se han plantado los 59 árboles contemplados en el proyecto, entre ellos cipreses, jacarandas, olmos resistentes y árboles del amor, dentro de una intervención que forma parte de la fase 1 de la restauración paisajística del eje de la Feria.

Según precisa el Consistorio en una nota, la obra sigue ahora con los trabajos de instalación del sistema de riego por goteo eficiente previsto para este espacio, una actuación para la Administración local "necesaria para garantizar el correcto desarrollo de la nueva vegetación y optimizar el consumo de agua". Una vez concluida esta fase, se abordará la plantación del resto de especies arbustivas incluidas en el proyecto, que supera los 6.300 ejemplares.

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 477.661,73 euros e incluyen, además, la retirada del seto de adelfas existente, respetando las palmáceas y yucas actuales, la sustitución del suelo vegetal hasta 80 centímetros de profundidad y la implantación de un nuevo diseño paisajístico adaptado al entorno urbano.

Asimismo, esta intervención se enmarca en el plan municipal de reajardinamiento de medianas y forma parte del proyecto de restauración paisajística del eje de la Feria, que contempla actuaciones sucesivas en las avenidas Presidente Adolfo Suárez, Flota de Indias, Alfredo Krauss y Rubén Darío, con el objetivo de mejorar la calidad paisajística de este entorno urbano y su integración con el futuro Jardín de las Cigarreras.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón ha indicado que esta estrategia de renovación de medianas, con una dotación superior a 1,8 millones de euros, "contempla actuaciones en ocho grandes ejes de la ciudad con el objetivo de mejorar su imagen urbana, aumentar el arbolado y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible".

Actualmente, las actuaciones en las avenidas de Torneo y Concejal Alberto Jiménez-Becerril se encuentran en fase de finalización, mientras que las intervenciones en la avenida de Jerez y en la avenida de Ferroviarios se están desarrollando actualmente.

Por su parte, la mediana de la avenida de Ucrania y Kansas City ya han sido completamente renovadas, mientras que el programa continuará en la calle Tarso, entre otras intervenciones previstas dentro de este plan municipal.