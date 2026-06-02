CCOO tacha de "espejismo" la bajada del paro en Sevilla: "Las horas extra son beneficio a coste cero para la patronal"

Archivo - Varias personas transitan frente a la oficina de Empleo de la Plaza del Museo en una imagen de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha tachado de "espejismo" la bajada del paro en mayo en Sevilla y ha recordado que las horas extra son "beneficio a coste cero" para la patronal. En este sentido, el desempleo disminuyó en la provincia en 1.474 personas el pasado mes situando la cifra total de parados y paradas en 134.838.

El descenso se produjo en todos los sectores, siendo el más pronunciado en el sector servicios (-980), seguido del colectivo sin empleo anterior (-210), la industria (-109), la construcción (-98) y la agricultura (-77), remarca el sindicato en una nota de prensa.

A juicio del secretario de Empleo de CCOO de Sevilla, Jorge Carlos Lebrón, "aunque a priori pueda parecer un alivio, es un espejismo sostenido con alfileres por el turismo y la precariedad. La realidad de la clase trabajadora es mucho más tozuda: el paro en Sevilla sigue teniendo un claro rostro de mujer, con más de 85.000 sevillanas atrapadas en el desempleo".

Igualmente, para Lebrón hay un dato que "no se puede dejar de lado" y es que "lideramos en esta provincia el ranking de la desvergüenza. Casi 97.000 horas extra a la semana ni se pagan ni se descansan ni se cotizan. Es puro humo para las familias y un beneficio a coste cero para la patronal sevillana".

"Es un expolio que impide crear más de 2.400 empleos fijos y lastra nuestras futuras pensiones", ha añadido el dirigente sindical, quien ha manifestado que "hay que ser muy cautos con la 'buena marcha' del empleo, sobre todo si este no permite llegar a fin de mes, ocupa más horas de las necesarias de nuestras vidas y engrosa tan solo las cuentas de resultados de una patronal a la que cuando se le pide repartir beneficios entre todos y todas mira directamente para otro lado".