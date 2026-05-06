Detenido un conductor en Sevilla tras una huida policial por autovía al transportar 540 kilogramos de hachís

Sustancias incautadas por la Guardia Civil de Sevilla - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Sevilla han detenido al conductor de un vehículo tras 70 kilómetros de huida por la autovía A-4 y SE-40 mientras transportaba varios fardos ocultos en el habitáculo trasero del vehículo con 540 kilogramos de hachís.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, los agentes detectaron la circulación del vehículo en las inmediaciones de la capital sevillana. Así, cuando el conductor detectó a la patrulla, aceleró bruscamente e inició una "veloz y peligrosa huida" por la autovía "tratando de eludir el seguimiento de los agentes".

Así, el mismo recorrió casi 70 kilómetros "a alta velocidad y con peligrosas maniobras que ponían en riesgo la seguridad vial". Durante la inspección del interior del vehículo, los profesionales comprobaron que bajo los asientos traseros se encontraban plegados y, ocultos bajo varias mantas, 15 fardos de hachís con un peso total de 540 kilogramos. Cabe mencionar que el turismo era un vehículo extranjero con placas de matrícula falsas.

El conductor ha sido detenido como autor de los supuestos delitos contra la salud pública, conducción temeraria y falsedad documental. Además, ha sido puesto a disposición judicial, junto a los estupefacientes encontrados.

Dicho conductor podría enfrentarse a penas de prisión de 9 a 12 años por el delito contra la salud pública. Además, por la conducción temeraria se enfrenta a penas de prisión de 6 meses a 2 años.