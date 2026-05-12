Detenido en Utrera (Sevilla) un conductor que portaba 38 kilos de marihuana en su vehículo

Efectivos de la Guardia Civil comprobando los estupefacientes que transportaba el conductor. - GUARDIA CIVIL SEVILLA

UTRERA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Sevilla ha procedido a la detención de un individuo como presunto autor de delitos contra la salud pública, conducción temeraria y desobediencia grave a la autoridad tras ser interceptado en la carretera A-398 con una "importante carga" de 38 kilos de marihuana.

Tal y como ha emitido el Instituto Armado en una nota, agentes del Destacamento de Tráfico de Utrera lograron neutralizar al conductor después de que este intentara eludir un control reglamentario, "poniendo en riesgo la integridad del resto de usuarios de la vía".

En concreto, los hechos se iniciaron sobre las 15,50 horas, cuando una patrulla de servicio observó a un turismo que circulaba por la carretera A-398 kilómetro 8,900 de la citada vía infringiendo el Reglamento General de Circulación.

Al activar las señales luminosas y sonoras para proceder a su identificación, el conductor emprendió una huida "a gran velocidad", efectuando "maniobras negligentes con gran riesgo para el resto de usuarios y la suya propia". El vehículo finalmente salió de la vía; momento en que el ocupante trató de continuar la fuga a pie antes de ser alcanzado y reducido por la fuerza actuante.

Tras la detención y el aseguramiento del perímetro, se realizó el registro del automóvil, donde se halló el cargamento de droga. La intervención se saldó con la incautación de 38 kilogramos de cogollos de marihuana, los cuales eran transportados en el interior de un vehículo todoterreno de alta gama distribuidos en bolsas de basura de grandes dimensiones.

Asimismo, el implicado, que reconoció la propiedad de la mercancía, podría enfrentarse a penas de prisión que oscilan entre los tres y los nueve años por el delito de tráfico de drogas, además de las sanciones correspondientes a las infracciones contra la seguridad vial y la autoridad.

En suma, tanto el detenido como la droga intervenida y el vehículo utilizado en la comisión de los delitos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente para el inicio de las diligencias oportunas.