Detenidos cuatro miembros de una red de tráfico de armas y cocaína con ramificaciones en Sevilla

Munición intervenida por la Guardia Civil en Sevilla. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investiga a una quinta que se encuentra en un centro penitenciario de Sevilla como presuntas integrantes de un grupo criminal dedicado a la modificación y tráfico de armas de fuego y munición, así como al tráfico de cocaína.

Según ha detallado el Cuerpo en una nota de prensa, se han practicado cuatro entradas y registros, tres de ellas en Tenerife y una en Sevilla.

En los inmuebles inspeccionados se ha intervenido documentación relativa a la investigación, numerosos dispositivos informáticos, sustancias dopantes y estupefacientes, dinero en efectivo, vehículos de alta gama, relojes y joyas de valor, además de defensas extensibles y dispositivos tipo táser.

Entre los detenidos se encuentra el segundo responsable de la organización, por lo que se ha "neutralizado por completo" la estructura de mando.

Asimismo, la investigación ha localizado nuevos activos patrimoniales presuntamente adquiridos con beneficios procedentes del tráfico de armas y de cocaína.

Por último, se ha procedido al bloqueo de inmuebles, cuentas bancarias y otros activos localizados, así como a la incautación de diversos vehículos vinculados a la organización.