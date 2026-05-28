Icónica Santalucía Sevilla Fest suma dos espacios gastronómicos para "reforzar su propuesta lifestyle"

Archivo - Imagen de archivo del escenario del Icónica Santalucía Sevilla Fest. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Icónica Santalucía Sevilla Fest ha sumado dos espacios gastronómicos "de referencia" a la programación musical de artistas nacionales e internacionales en esta edición 2026 para "acompañar cada noche del festival con sabores de primer nivel y propuestas para todos los públicos".

Tal y como ha subrayado en una nota de prensa, por un lado, se encuentra la propuesta "elegante y centrada en el producto del restaurante Cambados", cuyas cocinas dirige Javier Padín, quien ha explicado que "traemos a la Plaza de España una carta que integra los mejores pescados y mariscos del Cantábrico y de nuestras costas".

Por otro repite en el festival, La Lola, el restaurante del chef sevillano Javi Abascal, quien ha asegurado que "para este año hemos preparado una propuesta muy andaluza y pensada para compartir, donde el producto ibérico y los sabores reconocibles son los protagonistas. Una carta fresca y dinámica que mantiene toda la esencia de La Lola".

Así, ambos espacios ofrecerán una experiencia cuidada y diferencial dentro del recinto, reforzando la apuesta del festival por una gastronomía de calidad en plena Plaza de España.

Junto a ellos, el recinto desplegará una selección de kioskos gourmet que funcionarán "como un auténtico paseo gastronómico internacional bajo las estrellas".

Entre las propuestas participantes estarán Masakali y Croccante, que ofrecerán pizzas de inspiración italiana elaboradas al momento; Fanatiko y Djanco, dos propuestas centradas en hamburguesas gourmet; La Argentina, acercando al público el sabor tradicional de las empanadas argentinas, elaboradas con recetas clásicas y diferentes variedades pensadas para compartir; y Hot Perrote, el kiosko de perritos calientes del festival.

Además, el citado comunicado ha afirmado que el sabor más reconocible de Andalucía tendrá protagonismo con La Freiduría, que llevará al festival el tradicional pescaito frito sevillano, "reivindicando uno de los grandes iconos gastronómicos del sur en pleno corazón de la Plaza de España".

Por su parte, Takito apostará por bocadillos brioche gourmet y snacks de inspiración urbana con una presentación cuidada y contemporánea. La oferta se completará con Noodles, con propuestas de inspiración asiática y cocina rápida elaborada al momento, y La Trastienda, especializada en montaditos y cocina informal de calidad, "perfecta para acompañar el ritmo de una noche de conciertos".

Y para terminar una propuesta dulce de la mano de Bolas, especializada en helados artesanos y sabores refrescantes "ideales para las noches de verano sevillanas".

Además, el festival ha afirmado que la oferta premium de Icónica Santalucía Sevilla Fest se completa con la presencia de "algunas de las marcas de bebidas más reconocidas del panorama nacional e internacional". Cruzcampo acompañará las noches del festival como cerveza andaluza; Royal Bliss "aportará su universo de mixers premium y coctelería sofisticada"; Ron Legendario, renueva con el festival en el año que celebra su 80 aniversario para estar presente con dos de sus referencias más reconocidas y demandadas, Elixir y Añejo Oro; Ballantine's llevará "su energía auténtica y su vínculo con la música a una propuesta pensada para vivir la noche sin filtros"; y Aperol Spritz, con "su intenso color naranja y su combinación entre dulzor fresco y un sutil toque amargo, contagiará las mejores vibes para que disfrutes de los mejores atardeceres en la Plaza de España".

Toda esta oferta convivirá en un entorno especialmente diseñado para disfrutar del momento sevillano, con zonas de descanso, espacios de encuentro y una cuidada ambientación que refuerza el carácter experiencial del festival.

Además, Icónica Santalucía Sevilla Fest volverá a contar con primeras marcas de bebidas nacionales e internacionales, completando así una propuesta premium que acompaña la música con gastronomía y ocio.