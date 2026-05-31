Inician visitas nocturnas teatralizadas en Real Alcázar de Sevilla inspiradas en boda de Carlos V e Isabel de Portugal

Visitas teatralizadas nocturnas al Real Alcázar de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla ha arrancado esta semana su programa de visitas nocturnas teatralizadas inspiradas en la figura del emperador Carlos V y en su boda con Isabel de Portugal, celebrada en Sevilla hace 500 años. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Real Alcázar, se enmarca en la conmemoración del quinto centenario de este enlace histórico y suma su primera semana de actividad con "gran acogida de público".

Tal y como ha emitido el Consistorio hispalense en una nota, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha destacado que "con esta iniciativa queremos poner en relieve los espacios del monumento vinculados a aquel acontecimiento histórico, acercando a los sevillanos uno de los capítulos más universales de la historia de nuestra ciudad y de España, a la par que reforzamos la difusión del patrimonio del Real Alcázar con un formato didáctico, accesible y de calidad".

"El Real Alcázar vuelve a demostrar que es un espacio vivo, capaz de unir historia, patrimonio y creación escénica para ofrecer al público una experiencia singular", ha agregado Bueno.

Las visitas, protagonizadas por actores de la compañía Teatro Clásico de Sevilla, recorren "estancias clave" del monumento vinculadas al enlace imperial --como el Cuarto del Almirante, la Capilla de la Virgen de los Navegantes, el Patio de las Doncellas, el Patio de las Muñecas o el Salón de los Embajadores-- comenzando por la Puerta del León y finalizando por la Puerta del Apeadero del Patio de Banderas, mientras que la duración aproximada de cada sesión es de 70 minutos.

"Estas visitas nos permiten adentrarnos en el siglo XVI de una manera que ningún libro ni audioguía puede ofrecer. Caminar por el Patio de las Doncellas o el Salón de los Embajadores mientras los actores dan vida a los protagonistas de aquella boda histórica es una experiencia verdaderamente asombrosa", ha abundado bueno, al tiempo de mostrar su satisfacción al "ofrecer una experiencia cultural de esta calidad en el monumento más visitado de Sevilla".

En concreto, el programa se desarrolla cada jueves y viernes con cuatro pases nocturnos, a las 21,00, 21,30, 22,00 y 22,30 horas. Durante los meses de julio, agosto y septiembre la oferta se amplía también a los miércoles, para dar mayor cobertura en la temporada estival, mientras que las visitas se prolongarán hasta la última semana de octubre. Las entradas, al precio de quince euros, pueden adquirirse a través de la web oficial del Real Alcázar en 'www.alcazarsevilla.org'.