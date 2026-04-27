Intervenidas más de 2.700 plantas de marihuana en cultivos 'indoor' de Osuna (Sevilla) en una operación con 12 detenidos

Cultivo 'indoor' de marihuana intervenido en la localidad sevillana de Osuna. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla, han desarticulado doce cultivos de marihuana en la localidad sevillana de Osuna en dos actuaciones realizadas el pasado mes de marzo. En la operación se han intervenido 2.742 plantas de 'cannabis' y se ha detenido a doce personas acusadas de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

La primera de las actuaciones se produjo el pasado 18 de marzo. Se realizaron cinco registros y se intervinieron 1.546 plantas de marihuana en avanzado estado de floración en siete cultivos. Además, se procedió a la detención de cuatro individuos, entre ellos del principal investigado, para el que la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión, tal como se informa en una nota de prensa.

En el segundo dispositivo, que se llevó a cabo el día 25 de marzo, se practicaron seis registros domiciliarios y se intervinieron 1.196 plantas de marihuana en cinco cultivos, además de 19 kilos entre cogollos y picadura ya dispuestos para la venta. En esta actuación se detuvo a ocho individuos relacionados con los hechos investigados.

Además, en ambos operativos se detectaron enganches ilegales a la red eléctrica, por lo que a los detenidos se les relaciona con delitos de defraudación de fluido eléctrico, además del tráfico de drogas.

Los efectos intervenidos, así como los detenidos, todos vecinos de Osuna, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

La operación, que se enmarca dentro de la permanente colaboración entre Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera en la lucha contra el tráfico de drogas en la provincia de Sevilla, se ha llevado a cabo por la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla, junto con el equipo territorial de la Policía Judicial de la Compañía de la Guardia Civil de Osuna, contando con el apoyo del Grupo de Reacción e Intervención (GRI) de la Subdirección General de Operaciones de Vigilancia Aduanera y con la Usecic de la Comandancia de Sevilla.