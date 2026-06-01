Lipasam refuerza su plan de prevención del calor para proteger a la plantilla y garantizar el servicio en verano

Archivo - Un vehículo de la empresa municipal de limpieza Lipasam circula por el centro de Sevilla. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de limpieza del Ayuntamiento de Sevilla, Lipasam, tras los análisis realizados por técnicos especializados en los puestos de trabajos expuestos a las altas temperaturas del periodo estival, ha reforzado su plan de prevención frente al calor con nuevas medidas organizativas, formativas y técnicas. Al tratarse de uno de los servicios más expuestos a las altas temperaturas y en cumplimiento del Real Decreto-ley 4/2023, estas actuaciones buscan "prevenir los efectos del estrés térmico" en el personal que trabaja al aire libre durante el verano.

Así lo ha expuesto el Consistorio en una nota, en la que ha indicado que este año se han mejorado las medidas, basándose en dos pilares: "garantizar la salud de los trabajadores y prestar un servicio de calidad a la ciudad". Por ello, el trabajo se concentrará en las horas identificadas con menor exposición por los técnicos especializados, con distribución preferente del volumen de la actividad en la noche, la mañana y la última hora de la tarde.

Las tareas más exigentes físicamente no se realizarán entre las 13,00 y las 18,00 horas, franja de mayor riesgo térmico. Las actividades se organizarán en función de este horario; por ejemplo, la recogida de residuos se adaptará de modo que, a las 13,00 horas, los contenedores de las zonas con mayor afluencia se vacíen preventivamente y la recogida definitiva se efectúe a partir de las 18,00 horas, evitando así su saturación.

Asimismo, se han establecido rotaciones en los puestos de trabajo más expuestos, pausas adaptadas a las condiciones ambientales y acceso garantizado a zonas de sombra. Será obligatorio el uso de gorra y crema solar, así como la realización de pausas de hidratación periódicas. Todos los vehículos dispondrán de climatización adecuada para garantizar condiciones seguras de trabajo.

PULSERAS DE CONTROL DE LA TEMPERATURA CORPORAL

Además, el Ayuntamiento ha informado de que Lipasam incrementará el uso de pulseras inteligentes de control de la temperatura corporal para prevenir el impacto nocivo del calor, que permiten identificar en tiempo real condiciones de riesgo térmico, reforzando así la capacidad de prevención y respuesta ante posibles golpes de calor.

El objetivo de esta medida es reducir los elementos de percepción subjetiva y disponer de una herramienta que, a partir de información exclusivamente objetiva, indique al trabajador si debe detener la actividad o puede continuar, con el fin de prevenir cualquier incidente.

En este sentido, a través del Comité de Seguridad y Salud, Lipasam trabaja en el desarrollo de protocolos específicos para la realización de trabajos durante el periodo estival. Estos procedimientos, según ha indicado el Consistorio, se encuentran en "constante" revisión para garantizar la salud de los trabajadores, manteniendo al mismo tiempo la continuidad de los servicios de limpieza y recogida de residuos que la empresa presta en la ciudad.