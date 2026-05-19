Más de un millar de agentes integran el dispositivo de seguridad diseñado para el Rocío en la provincia de Sevilla

Imagen del subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, visitando el puesto de mando avanzado de la Guardia Civil en Villamanrique de la Condesa (Sevilla) - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, junto al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, Emilio Serrano García, ha presentado este martes el dispositivo de seguridad previsto para la Romería del Rocío 2026 en la provincia de Sevilla, que contará con 900 agentes de la benemérita y 200 de Policía Nacional, lo que lo convierte, según el subdelegado, en "el despliegue más importante que realiza la Guardia Civil a lo largo del año en este territorio".

Según ha destacado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, a los 1.100 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional que formarán parte de este dispositivo, hay que sumar la colaboración de distintos organismos del Estado, como la Dirección General de Tráfico (DGT), la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y Capitanía Marítima.

El conjunto del dispositivo responde a la singularidad de esta romería, cuyo destino se sitúa en la provincia de Huelva, pero que convierte a Sevilla en un "punto clave" por el tránsito de la mayoría de hermandades.

En ese sentido, el despliegue incorpora una amplia variedad de medios materiales y unidades especializadas, incluyendo vehículos, motocicletas, embarcaciones para la vigilancia del río Guadalquivir, el escuadrón de caballería, helicópteros y sistemas de drones.

Asimismo, participan unidades como el Seprona, la Policía Judicial, los GEAS y las unidades territoriales, conformando un dispositivo integral que permite actuar por tierra, aire y agua.

En cuanto a la ordenación del tránsito, se han identificado como puntos clave los corredores del Aljarafe, especialmente en el eje formado por Bormujos, Bollullos de la Mitación y Aznalcázar, así como las zonas de Coria del Río, La Puebla del Río y Almensilla.

También se prestará especial atención al paso por el río Guadalquivir, tanto en los puentes como en las barcazas de Coria del Río y de La Señuela.

Por otro lado, el eje Villamanrique de la Condesa-Aznalcázar contará con un papel especialmente relevante, donde se regula el paso por el vado, se organiza el acceso de las hermandades y se establecen filtros de restricción en enclaves como la Raya Real.

El cuartel de la Guardia Civil de Villamanrique se configura como el centro neurálgico de coordinación del dispositivo en la provincia. Permanecerá operativo las 24 horas del día, centralizando las incidencias a través del servicio 062 y canalizando la respuesta de las distintas unidades desplegadas. Además, actuará como Punto Violeta, reforzando la atención y prevención en materia de violencia de género durante la romería.

El dispositivo tiene como principales objetivos garantizar la seguridad de los peregrinos y de sus bienes, asegurar la fluidez del tráfico en carreteras y caminos, y evitar incidencias derivadas de la elevada movilidad que se produce durante la romería.

Asimismo, se refuerza la presencia de la Guardia Civil en aquellos municipios que experimentan una "notable salida" de población, con el fin de prevenir delitos asociados a la ausencia de vecinos.

También se incide especialmente en la protección del orden público en zonas de descanso y pernocta, así como en la vigilancia del entorno natural, con labores de prevención de incendios forestales y control del cumplimiento de la normativa en materia de bienestar animal.

Como novedad, destacada en esta edición, el dispositivo incorpora una oficina móvil de atención al ciudadano, pionera en Andalucía, que estará operativa durante los días de la romería y que posteriormente seguirá prestando servicio en la provincia.

Esta unidad permitirá a los ciudadanos interponer denuncias, realizar trámites administrativos y actuar como puesto de mando avanzado en situaciones de emergencia o en casos que requieran una intervención operativa inmediata, como desapariciones o hechos delictivos de especial gravedad.

Por su parte, la DGT desplegará más de 100 efectivos y contará con un centro de gestión activo las 24 horas, apoyado en numerosos sistemas de videovigilancia, drones, helicópteros y paneles de información variable que facilitarán la gestión del tráfico ante las particularidades que introduce el paso de las hermandades.

El coronel jefe de la Comandancia de Sevilla, Emilio Serrano García, ha señalado que entre los principales retos del operativo se encuentran la confluencia de itinerarios entre caminos y carreteras, el cumplimiento de los horarios establecidos por las hermandades y las condiciones meteorológicas previstas, especialmente "el incremento de temperaturas a partir de mitad de semana, lo que puede dar lugar a incidencias sanitarias y aumentar el riesgo de incendios".

Asimismo, ha recordado que, en un evento de estas características, pueden producirse incidencias habituales como "altercados puntuales, caídas o el uso indebido de drones".

Finalmente, el subdelegado del Gobierno ha afirmado que el conjunto de administraciones del Estado se encuentra "plenamente preparado" para afrontar "uno de los eventos más relevantes del calendario en la provincia de Sevilla", con un dispositivo "sólido, coordinado e integral" orientado a garantizar una romería "segura, ordenada y respetuosa con el entorno".