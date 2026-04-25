Una menor sufre una presunta agresión de violencia de género en la Feria de Sevilla

Archivo - Una ambulancia de la Cruz Roja por el Real de la Feria de Abril de Sevilla. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una menor ha sufrido en la madrugada del pasado viernes una presunta agresión por violencia de género en el marco de la Feria de Sevilla.

Según ha informado el Consistorio, alrededor de las 4,25 horas, un agente tutor de la Policía Local trasladó al centro de primeros auxilios de Cruz Roja a la menor, que presentaba signos de haber sufrido una agresión de violencia de género.

Posteriormente, la menor fue atendida y valorada por el personal médico del dispositivo, que determinó su derivación a un centro hospitalario conforme al protocolo VioGén. La víctima fue acompañada por su madre durante el proceso.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.