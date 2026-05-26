PP de Sevilla afea a Muñoz su propuesta sobre la Dehesa de Tablada en el Senado: "Intenta tapar la corrupción del PSOE"

Archivo - El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y delegado de Hacienda, Juan Bueno (d) y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (i) durante un pleno municipal, en una foto de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular (PP) en el Ayuntamiento de Sevilla ha afeado al PSOE la propuesta presentada este martes, 26 de mayo, por el senador y portavoz del grupo municipal, Antonio Muñoz, para recuperar la titularidad pública de la Dehesa de Tablada, que, ha alegado, presenta para ver "si así tapa los infinitos problemas de corrupción de su partido".

Según ha señalado el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, en un audio remitido a los medios, "cada vez que hay un escándalo en el PSOE, Muñoz saca el comodín de Tablada".

En ese sentido, Bueno ha instado a Muñoz a "defender con uñas y dientes" las "infraestructuras pendientes" en la capital, como la finalización del Puente del Centenario y de la SE-40, ante el Gobierno central.

Además, ha defendido que las viviendas de Tablada "sólo existen en la imaginación del portavoz socialista", al que ha reprochado preocuparse "muy poco" por las viviendas de promoción pública, frente a la apuesta del gobierno municipal, que, según ha destacado Bueno, está construyendo 6.134 VPO, "gracias a la colaboración público-privada", y 2.202 "gestionadas directamente por Emvisesa".

En contexto, la Comisión de Transición Ecológica del Senado ha rechazado este martes la moción presentada por el PSOE para la recuperación de la Dehesa de Tablada con el fin de constituir un parque metropolitano verde y público, con nueve votos a favor de la propuesta, 17 en contra y tres abstenciones.

Según ha asegurado el senador socialista encargado de defender dicha moción tras ser rechazada, el PP "mantiene abiertas las expectativas urbanísticas en los terrenos" y sigue "alineado con intereses especulativos que ponen en riesgo la seguridad de la ciudad".