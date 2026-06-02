Primera trasplantada de intestino en Andalucía: "La comida es ahora para mí la mayor satisfacción"

1092354.1.260.149.20260602124502 Concha, la primera trasplantada de intestino en Andalucía. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Concha es la primera trasplantada de intestino en Andalucía, una intervención que se ha hecho en el Virgen del Rocío de Sevilla. Después de "no tirar la toalla nunca", Concha asegura que está viviendo "un sueño". "La comida para mí es ahora la mayor satisfacción", asegura en sus primeras palabras ante los medios con motivo del acto organizado en el hospital sevillano para dar cuenta de este hito médico andaluz.

"A la hora de la comida me ponía a limpiar para no sentarme a la mesa; o me iba a la calle. Ahora todo es nuevo tanto para mí como para mi familia", explica emocionada ante los micrófonos y las cámaras. "Lo primero que me dieron fue una gelatina, que se supo a gloria. Después, una hamburguesa. Dios mío, estaba tragando una hamburguesa... Ahora me siento en una mesa y no me lo creo. El otro día me hice hasta una ensaladilla", detalla.

Concha es la primera trasplantada de intestino en Andalucía, lo que le ha permitido dejar de depender de una máquina por la que se le suministraba el alimento. "Nací así y conforme iba avanzando en edad, iba empeorando", recuerda Concha, que apunta que cuando se quedó embarazada es cuando su salud empezó a decaer.

Manuela Cid, coordinadora sectorial de trasplantes y médico UCI del Virgen del Rocío, ha transmitido el agradecimiento a "todas y cada una de las familias de donantes de España" y ha destacado que las historias de los trasplantados y sus familias son "historias de resilencia" al poder "retomar retomado con su familia el control y la calidad de vida, así como las ganas de vivir".