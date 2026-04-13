El PSOE lamenta la "falta de planificación y contenido" de las Reales Atarazanas de Sevilla tras su "apertura fake"

Archivo - Jornadas de puertas abiertas de las Reales Atarazanas de Sevilla el pasado mes de octubre. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha lamentado este lunes la "falta de planificación y contenido" en torno a la reapertura de las Reales Atarazanas, calificándola de una "apertura fake con claros tintes electoralistas".

Según ha indicado el partido en una nota, tras su inauguración en octubre de 2025, el espacio "volvió a cerrar apenas unos días después, dejando en evidencia que no existía ni programación, ni modelo de gestión, ni proyecto cultural definido".

"No se puede engañar a la ciudadanía con inauguraciones vacías que solo buscan la foto", ha señalado Muñoz. Para los socialistas, este episodio refleja una política cultural basada en "la improvisación y el marketing político, alejada de las necesidades reales de Sevilla".

"Lo dicen también los expertos: no basta con inaugurar, hay que dotar de contenido, de gestión y de vida a los espacios culturales", ha subrayado.

Ante esta situación, el grupo socialista ha pedido la apertura "inmediata y real" de las Atarazanas, "frente a una reapertura simbólica; la definición de un proyecto cultural sólido, estable y con contenido; una planificación rigurosa que garantice la actividad continuada del espacio; y el abandono de prácticas basadas en la propaganda y el oportunismo electoral".

"Sevilla no merece inauguraciones ficticias ni políticas culturales vacías. Merece rigor, planificación y compromiso real con su patrimonio", ha concluido Muñoz, que ha señalado "el abandono y la imagen de deterioro" de este espacio.