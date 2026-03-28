PSOE Sevilla advierte de una "macrobotellona" en Heliópolis durante el Viernes de Dolores y pide reforzar la seguridad

El portavoz municipal del PSOE en Sevilla, Antonio Muñoz, antiende a los medios. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha advertido este sábado de una macrobotellona registrada en el barrio de Heliópolis de Sevilla durante la noche del Viernes de Dolores, al tiempo que ha pedido mejorar la previsión y los mecanismos de control tras lo sucedido.

Según ha expresado el grupo en una nota, el portavoz ha insistido en que, en la mayoría de los casos, el problema no reside en los bares, sino en la "falta de control" sobre concentraciones no reguladas, por lo que ha reclamado actuar con planificación y reforzar la presencia preventiva en los puntos más sensibles.

Asimismo, ha solicitado explicaciones sobre el funcionamiento de los dispositivos específicos previstos para este tipo de situaciones, incluido el denominado Grupo de Acción Rápida (GAR).

Muñoz ha enfatizado que, las medidas solicitadas, "no deben ser inflexibles y centradas exclusivamente en los bares". "El Ayuntamiento no puede limitarse a reaccionar cuando los problemas ya se han producido", ha apostillado.