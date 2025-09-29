El PSOE de Sevilla afea a Sanz "preocuparse más por la foto" que "por garantizar el buen funcionamiento" del tranvibús

Un vehículo del tranvibús estacionado en una de las paradas, el día de la puesta en marcha de este nuevo servicio. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado este lunes que el alcalde, José Luis Sanz (PP), haya acudido al estreno del tranvibús "únicamente para hacerse la foto", después de haber demostrado "su ineficacia y falta de atención" a un proyecto en el que "nunca ha creído ni ha apostado".

La nueva línea, concebida durante el anterior gobierno socialista para mejorar la movilidad en el Distrito Este, "ha arrancado con importantes carencias: obras aún sin finalizar, semáforos que no funcionan, farolas con luz de obra, suministros o paradas sin finalizar y una frecuencia media de paso de entre 12 y 15 minutos, muy por encima de los 5 minutos prometidos en horas punta", señala la formación en una nota de prensa.

El concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha subrayado que "Sanz demuestra una vez más que se preocupa más por el escaparate y la propaganda que por garantizar un servicio eficaz para los vecinos" y ha lamentado la "pésima gestión" que se ha hecho de este proyecto.

De hecho, cuando Sanz era candidato del PP, "decía abiertamente" que este proyecto "no era la solución, sino un despilfarro, y que apostaría por incrementar la velocidad comercial y la frecuencia de Tussam". El edil socialista ha recordado que el tranvibús "es sólo un primer paso dentro de la transformación de la movilidad en Sevilla Este y ha reclamado avances reales en la Línea 2 del Metro, la solución definitiva".

"¿Cuándo vamos a escuchar al alcalde exigirle a la Junta de Andalucía que agilice de una vez las obras de la línea 2 del Metro? Sevilla no puede seguir esperando", ha señalado De Aragón.