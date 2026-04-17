El PSOE de Sevilla critica el "abandono institucional" de la barriada de La Plata y exige un plan de intervención

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, en declaraciones a los medios. (Imagen de archivo). - PSOE - Archivo

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha llevado esta semana al Pleno la situación de la barriada de La Plata, denunciando que ha sido "abandonado institucionalmente" por el actual Gobierno municipal. Durante la defensa de la moción, el portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha sido "tajante" afirmando que "lo que ocurre en La Plata no es fruto de la casualidad ni de la herencia recibida".

"Es consecuencia directa de la inacción, la falta de planificación y la dejadez política del Gobierno", ha aseverado Muñoz, según ha recogido la formación política en una nota. Asimismo, ha señalado que el barrio, situado en el distrito Cerro-Amate, vive "una situación límite" por "promesas incumplidas, retrasos y decisiones improvisadas". "Ustedes no planifican, ustedes parchean", ha resumido.

Además, el PSOE de Sevilla ha señalado que la moción salió adelante pese al voto en contra del Partido Popular, un resultado que estuvo condicionado por la ausencia del alcalde, José Luis Sanz, durante el debate y en el momento de la votación. Esta situación dejó sin "un apoyo clave a su grupo", ha explicado, lo que permitió la aprobación de la iniciativa socialista.

Para el PSOE, se trata de un hecho "muy significativo" que evidencia "el escaso interés del alcalde por los problemas reales de los barrios", al no estar presente en una decisión importante para La Plata.

OBRAS PARALIZADAS

El portavoz socialista ha puesto como ejemplo "paradigmático" la reurbanización de la calle Carmen Vendrell: "Una obra que dejamos en marcha y que hoy es un símbolo de su mala gestión: paralizada, mal coordinada y generando molestias constantes a los vecinos", ha afirmado.

A ello se suma, según ha criticado, la exclusión inicial del barrio en el presupuesto municipal de 2026. "Tuvieron que venir corriendo en marzo con una modificación presupuestaria porque se les olvidó que La Plata existe. Ése es su modelo: improvisación y parcheo permanente", ha apuntado Muñoz.

Igualmente, el PSOE ha dibujado un escenario de deterioro progresivo: una biblioteca cerrada por falta de personal, menos presencia policial, problemas de limpieza, un Mercatemático "convertido en un fiasco" y unos servicios sociales desbordados.

"Mientras ustedes venden una ciudad escaparate, en los barrios la realidad es otra muy distinta", ha recriminado Antonio Muñoz, añadiendo que La Plata "no necesita campañas de marketing, necesita gestión y respuestas".

CRÍTICAS TAMBIÉN A LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Por otro lado, los socialistas han extendido sus críticas al Gobierno andaluz, al que responsabilizan del deterioro de la sanidad y la educación en la zona. En concreto, han criticado la falta de pediatras, el retraso en la apertura del centro de salud del Cerro del Águila y la insuficiencia de recursos educativos para alumnado con necesidades especiales.

Tras la aprobación de la moción, Muñoz ha exigido actuaciones inmediatas, como refuerzo de limpieza y seguridad, reapertura de la biblioteca de Su Eminencia, solución a los cortes de luz y reordenación del Mercatemático.

"El acuerdo está aprobado. Ahora toca actuar. El lunes deben empezar a verse cambios reales, sin más excusas", ha afirmado. Además, el portavoz socialista ha advertido además de que su grupo realizará un seguimiento "exhaustivo" del cumplimiento de las medidas: "No vamos a permitir que este acuerdo acabe en un cajón como tantos otros".

Finalmente, Muñoz ha cerrado su intervención con un mensaje directo al Gobierno municipal: "No se puede gobernar Sevilla desde el centro olvidando la periferia. La Plata no puede seguir esperando", ha concluido.