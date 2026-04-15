Sevilla y otras cinco ciudades recibirán asistencia del Banco Europeo de Inversiones para la neutralidad climática

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SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza han firmado un acuerdo de asistencia técnica con el Banco Europeo de Inversiones en aras de facilitar el despliegue de infraestructura de recarga eléctrica para coches, furgonetas y camiones ligeros.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, este plantea como objetivo que las ciudades compartan buenas prácticas y estrategias de colaboración público-privada para acelerar la inversión en movilidad eléctrica y avanzar hacia la neutralidad climática.

El acuerdo se enmarca en la Misión de Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras.